Trump v projevu lhal, odváděl pozornost a žádné řešení nenastínil, reagují demokraté

Autor: ,
  7:21
Guvernérka státu Virginie Abigail Spanbergerová v odpovědi demokratů na projev amerického prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie, uvedla, že šéf Bílého domu lhal a nepředstavil řešení problémů, kterým Spojené státy čelí. Zároveň řekla, že Trumpova imigrační politika „roztrhává rodiny“ a že prezident ničí pověst USA, jakožto „dobré síly“.
Guvernérka amerického státu Virginie Abigail Spanbergerová pronáší...

Guvernérka amerického státu Virginie Abigail Spanbergerová pronáší demokratickou odpověď na projev prezidenta Donalda Trumpa o stavu Unie (25. února 2026) | foto: Reuters

Guvernérka amerického státu Virginie Abigail Spanbergerová pronáší...
Guvernérka amerického státu Virginie Abigail Spanbergerová. (25. února 2026)
Guvernérka amerického státu Virginie Abigail Spanbergerová pronáší...
Guvernérka amerického státu Virginie Abigail Spanbergerová pronáší...
26 fotografií

Spanbergerová v reakci na Trumpův projev, v němž prezident vyzdvihoval zejména ekonomické úspěchy, uvedla, že má pro voliče tři otázky. Zeptala se jich, zda podle nich prezident pracuje na tom, aby se snížily životní náklady. Zda si myslí, že Američané se doma i ve světě těší většímu bezpečí, a za třetí, zda pro ně prezident skutečně pracuje. Poznamenala, že odpověď na všechny tři otázky je „ne“. Guvernérčin projev tak zřejmě naznačuje, na co se demokraté zaměří v nadcházejících podzimních volbách do Kongresu.

Podle Spanbergerové Trump nebyl v projevu upřímný. „Dnes večer prezident dělal to, co dělá vždycky,“ uvedla guvernérka. „Lhal, hledal obětní beránky, odváděl pozornost a nenabídl žádná skutečná řešení naléhavých problémů naší země, z nichž mnohé sám aktivně zhoršuje,“ dodala.

Nejdelší projev o stavu unie. Trump chválil ekonomiku i ochranu hranic, varoval Írán

Spanbergerová, která loni vyhrála volby ve Virginii mimo jiné na základě příslibu, že pomůže snížit životní náklady, kritizovala Bílý dům za to, že se nezabývá prudkým nárůstem výdajů milionů Američanů. Stanice CNN také připomněla, že guvernérka v minulosti působila v americké Ústřední zpravodajské službě (CIA) a její komentáře o bezpečnosti jsou významné mimo jiné proto, že kritizovala výzvy některých demokratů ke snížení výdajů na policii.

Ostře se guvernérka v reakci na projev vymezila mimo jiné proti tvrdým zákrokům agentů Úřad pro imigraci a cla (ICE), které jsou součástí Trumpovy snahy deportovat co nejvíce přistěhovalců, kteří do USA přišli nelegálně. „Náš prezident nám dnes večer řekl, že se těšíme většímu bezpečí, protože tito agenti zatýkají matky a zadržují děti. Zamyslete se nad tím,“ uvedla.

Trumpovu migrační politiku ve španělskojazyčné demokratické reakci na republikánův projev kritizoval také kalifornský senátor Alex Padilla. Poznamenal, že je potomkem mexických imigrantů a Trumpovy imigrační praktiky označil za nezákonné. S odkazem na nadcházející volby senátor prohlásil, že Američané budou mít v listopadu možnost zvolit „skutečnou změnu“ a namísto rozdělování a lží hlasovat pro jednotu a pravdu.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi

Turisté z Ruska vycházejí z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. (27. června...

Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

Trump v projevu lhal, odváděl pozornost a žádné řešení nenastínil, reagují demokraté

Guvernérka amerického státu Virginie Abigail Spanbergerová pronáší...

Guvernérka státu Virginie Abigail Spanbergerová v odpovědi demokratů na projev amerického prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie, uvedla, že šéf Bílého domu lhal a nepředstavil řešení problémů,...

25. února 2026  7:21

Pokračuje soud v kauze IKEM, vypovídat bude svědek z Pirkova okolí

Přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří Froněk. (5. prosince 2024)

Ve středu pokračuje líčení v kauze Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM). Bývalý a dnes již zesnulý ředitel Michal Stiborek podle obžaloby se svými dvěma spolupracovníky Jiřím...

25. února 2026

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, míní Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka v RB OSN (24. února 2026)

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který se rozhodl být svobodný, řekl ve středu český ministr zahraničí Petr Macinka na jednání Rady bezpečnosti OSN k situaci na Ukrajině. Vyzval přitom Rusko,...

25. února 2026  6:29

Nejdelší projev o stavu unie. Trump chválil ekonomiku i ochranu hranic, varoval Írán

Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)

Spojené státy jsou zpět silnější, lepší a bohatší než kdy předtím, prohlásil v noci SEČ americký prezident Donald Trump v historicky nejdelším projevu o stavu unie. Podle šéfa Bílého domu USA zažily...

25. února 2026  3:27,  aktualizováno  5:42

O status rodinné farmy si po měsíci řekl jediný podnik

Za 150 hektary pastvin a péčí o 120 kusů dobytka se skrývají dlouhé roky...

Možnost začít používat označení rodinné zemědělské hospodářství (RZH) zatím nechává farmáře klidné. Za první měsíc, co se o novinku mohli začít hlásit, se přihlásila jediná farma, sdělili iDNES.cz...

25. února 2026

Konec velké solární éry. Tisíce fotovoltaik řeší, jak fungovat dál bez podpory

Premium
Fotovoltaická elektrárna nedaleko Prahy.

Velkým fotovoltaickým elektrárnám, které vznikaly v České republice v době solárního boomu, se blíží konec období garantovaných výkupních cen. Jejich provozovatelé řeší, jak si udržet ekonomickou...

25. února 2026

Přišli o tisíce i miliony, dali je internetovým podvodníkům. Mají nové triky manipulace

Premium
ilustrační snímek

I když si řada lidí myslí, že kybernetoví podvodníci u nich nemají šanci, nejrůznější případy potvrzují, že naletět může kdokoli. Útočníci výrazně zpřesňují své metody a stále častěji kombinují...

25. února 2026

Hejtman, manželka ministra i neúspěšný kandidát. Kdo jsou noví asistenti poslanců

Premium
U poslance Otto Vopěnky (ANO) pracuje jako asistent současný hejtman kraje...

Hejtman kraje Vysočina Martin Kukla by mohl mít na vizitce „hejtman a asistent“. Poslanci Otto Vopěnkovi (ANO) totiž s jeho agendou pomáhá právě Kukla (ANO). Exministryně obrany Jana Černochová (ODS)...

25. února 2026

Ukrajina: Jak to staří generálové popletli. Válka předpovědí, které byly mimo

Premium
Lidé vzpomínají ve městě Buča na Ukrajině na padlé ukrajinské obránce u...

Válka na Ukrajině vstoupila do pátého roku a raději snad ani nechtějte vědět, co bude dál. Ohlédnutí za předpověďmi expertů ukazují čtyři roky předpovědí, které byly překvapivě často mimo.

25. února 2026

Pizza jako předzvěst války? Šéf Pentagonu chce mást falešnými objednávkami

Ilustrační snímek

Americký ministr obrany Pete Hegseth hodlá vnést chaos do neobvyklého způsobu sledování vojenských operací. Veřejnost i amatérští analytici totiž dlouhodobě využívají vytíženost pizzerií v okolí...

24. února 2026  23:18

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Ukončete válku, žádná velmoc nevyhraje boj s realitou, vyzval Macinka v OSN Rusko

Žádná velmoc nemůže porazit realitu, vzkázal Macinka Lavrovovi

Rusko by mělo přiznat, že jeho plán na Ukrajině nevyšel. Na Valném shromáždění OSN v New Yorku to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ve svém projevu vzkázal šéfovi ruské diplomacie...

24. února 2026  15:15,  aktualizováno  23:14

Cyklistu u Lipovce na Blanensku srazilo auto, na místě byl mrtvý

Tragická nehoda u Dobřenic na Královéhradecku. (24. 11. 2022)

Po střetu s osobním autem v úterý u Lipovce na Blanensku zemřel cyklista. U řidiče vozu policisté provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu i orientační test na omamné a psychotropní látky,...

24. února 2026  22:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.