Spojené státy zažívají nebývalý rozkvět, řekl Trump ve zprávě o stavu unie

„Roky ekonomického rozkladu skončily. Dny, kdy naše země byla využívána, znevýhodňována či dokonce čelila od jiných zemí pohrdání, jsou dalece za námi,“ řekl Trump. „Stav naší unie je silnější, než byl kdy dříve,“ dodal.

„Vytvořili jsme sedm milionů pracovních míst,“ poznamenal Trump. Zdůraznil, že díky krokům jeho vlády bohatne celá země včetně menšin, které dříve stály na okraji společnosti.

„Nezaměstnanost Afroameričanů a Američanů s asijskými kořeny dosáhla nejnižší úrovně v historii. Nezaměstnanost mladých Afroameričanů je vůbec nejnižší,“ uvedl.

Trump v poselství kritizoval předchozí administrativu demokratického prezidenta Baracka Obamy, kdy podle něj podniky z USA stěhovaly továrny a kdy nevýhodné obchodní smlouvy zemi finančně vyčerpávaly. Právě obchodní dohody označil Trump za jeden z důvodů, proč se rozhodl stát prezidentem.

Prezident mluvil o nové dohodě mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA), která nahradí Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), kterou považuje za nevýhodnou pro Washington. Hovořil také o nové obchodní dohodě s Čínou, jejíž první fázi obě země podepsaly. Poznamenal, že nyní, kdy se obchodní podmínky po letech narovnávají, jsou vztahy s Čínou zřejmě nejlepší v historii.



V poselství Trump nezmínil ústavní žalobu, které dosud čelí. Vznesla ji proti němu demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů.

Území chalífátu IS jsme zničili ze sta procent, řekl Trump

Připomněl ale, že se jeho vládě podařilo teroristické hnutí Islámský stát vyhnat prakticky ze všech území, které ovládalo.



„K dnešku bylo území chalífátu IS zničeno ze sta procent,“ řekl Trump a dodal, že dnes Američané se spojenci spolupracují na likvidaci zbytků IS. „Když jsem se ujal úřadu, IS kontroloval v Iráku a Sýrii přes dvacet tisíc čtverečních mil (51 800 kilometrů čtverečních, pozn. red.),“ poznamenal. Příslušníky IS pak označil za krvežíznivá monstra.

K situaci v Afghánistánu, kde je stále aktivní radikální hnutí Tálibán, prezident řekl, že zintenzivnil vyjednávací úsilí, aby dosáhnul politického urovnání. „Protistrana je rovněž velmi ráda za vyjednávání,“ uvedl.

„Jakmile dosáhneme v jednáních pokroku, budeme moci snížit naši vojenskou přítomnost,“ přislíbil Trump.

Do konce desetiletí skoncovat s epidemií AIDS

Do deseti let Spojené státy vymýtí epidemii nemoci AIDS, zavázal se také v projevu Trump. Přislíbil rovněž zintenzivnění boje proti drogám, konkrétně zmínil opioidovou krizi, které USA čelí.



„Do konce desetiletí vymýtíme epidemii AIDS v Americe,“ řekl prezident. Syndrom získaného selhání imunity, jak se onemocnění jmenuje, způsobuje vir HIV. Lék proti této smrtelné virové nákaze dosud neexistuje.

Trump dále hovořil o zlepšení dostupnosti zdravotní péče včetně nutnosti snížit cenu léků. Vyzval proto Kongres, aby přijal příslušný zákon o cenové transparentnosti, který by výrazně snížil ceny léků na předpis. „Dejte mi ten zákon na stůl a já bez průtahů podepíši,“ řekl prezident.



Trump rovněž požádal Kongres o navýšení investic do neonatálního výzkumu. „To je také důvod, proč vyzývám Kongres, aby přijal zákon zakazující potraty v pozdních termínech,“ řekl.



První na Marsu

Vlajka Spojených států musí být podle Trumpa první, která bude na Marsu vztyčena. „Letos se Američané vrátí do vesmíru na palubě amerických raket,“ řekl Trump. Zmínil také kosmické lodě soukromých amerických společností SpaceX a Boeing, které na letošní rok plánují první pilotované mise.

Před letem k Marsu chtějí Američané nejdříve opět přistát na Měsíci, kam dosud mimo USA žádná jiná země lidskou posádku vyslat nedokázala.

V části projevu, kdy Trump hovořil o tom, že někteří se snaží zdravotní péči zničit, sbor demokratů prezidenta přerušil výkřikem, že je to on, kdo tak činí. „To vy,“ křičeli demokraté na adresu prezidenta. Demokraté také zvedli ruce s třemi vztyčenými prsty na znamení návrhu zákona HR3, kterým demokraté cenu léků chtějí snížit.