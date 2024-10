Trump se vrátil do města, kde přežil pokus o atentát. Útočníka označil za monstrum

„Před dvanácti týdny, právě tady, se mne a naše hnutí pokusil umlčet atentátník. Toto zvrácené monstrum (...) bylo blízko tomu, aby toho dosáhlo, ale ruka Prozřetelnosti mu v tom zabránila,“ řekl Trump podle agentury AFP před několika tisíci svých příznivců, včetně nejbohatšího muže světa Elona Muska. „Nezastavil naše hnutí, nezlomil našeho ducha,“ řekl Trump o pokusu atentátníka podle agentury Reuters, která odhadla, že se na místě sešly desítky tisíc lidí.

„Vracím se dnes večer do Butlera po tragédii a zármutku, abych předal jednoduchý vzkaz lidem v Pensylvánii a Americe: Naše hnutí udělat Ameriku opět skvělou, silnější, hrdější, jednotnější, odhodlanější je blíže k vítězství než kdykoli předtím,“ prohlásil kandidát, hovořící za ochranných sklem, které jej podle agentury AP nyní obklopuje při vystoupeních pod širým nebem.

Dodala, že Trumpova kampaň chtěla maximálně využít potenciál události, aby se dostala do popředí pozornosti pouhých 30 dnů před finále závodu o Bílý dům proti demokratické soupeřce, viceprezidentce Kamale Harrisové.

„Jak jsem říkal (...),“ uvedl Trump, když na pódiu předstíral, že pokračuje v projevu, který 13. července přerušila kulka, která jej zasáhla do ucha, a vyzval ke chvilce ticha přesně ve chvíli, kdy se 13. července ozvala střelba, uvedla agentura Reuters.

Trumpův kandidát na viceprezidenta, senátor z Ohia J.D. Vance na pódiu v Butleru ostře kritizoval demokraty za to, že označili Trumpa za „hrozbu pro demokracii“.

„Slyšeli jste výstřely. Viděli jste krev. Všichni jsme se báli nejhoršího. Ale věděli jste, že všechno bude v pořádku, když prezident Trump zvedl pěst vysoko do vzduchu a zakřičel: ‚boj, boj!‘,“ řekl Vance, který byl vybrán jako jeho kandidát na viceprezidenta o necelé dva dny později, napsala AP. „Nyní věřím tak jistě, jako tady dnes stojím, že to, co se stalo, byl skutečný zázrak,“ dodal.

„Skutečným testem charakteru člověka je to, jak se chová pod palbou,“ prohlásil Musk podle serveru BBC News a ocenil Trumpa za to, že zůstal stát se zdviženou pěstí poté, co byl při střelbě zasažen. „Prezident Trump musí vyhrát, aby zachoval ústavu, musí vyhrát, aby zachoval demokracii v Americe. Toto je situace, ve které musí vyhrát,“ prohlásil.

Prostranství před pódiem podle AP naplnil početný dav, ve kterém většina lidí na Trumpa čekala několik hodin; sám kandidát svůj projev musel asi na pět minut přerušit kvůli ošetření jednoho z účastníků. Plně obsazený byly i hotely, motely a hostince v okolí. Na místě byl i zřízen památník dobrovolného hasiče, který se stal jedinou obětí atentátu: Corey Comperatore zemřel, když chránil členy rodiny před střelbou. Jeho hasičské sako, vystavené na místě, bylo obklopené květinami. Když se o něm řečníci zmínili, jeho sestry plakaly.

Na místě byla velmi viditelná zvýšená bezpečnostní opatření s ozbrojenými strážci zákona v maskovacích uniformách na střechách. Trumpovo letadlo před jeho příletem proletělo nad místem a vyvolalo jásot shromáždění, vylíčila AP.

Dvacetiletý střelec Thomas Matthew Crooks 13. července kromě Trumpa zranil další dva účastníky shromáždění, Davida Dutche a Jamese Copenhavera, než jej zastřelili ostřelovači. Jak se Crooksovi toho dne podařilo vyhnout se ostraze a dostat se na střechu budovu v dostřelu na bývalého prezidenta, patří k mnoha otázkám ohledně nejhoršího selhání tajné služby za poslední desetiletí, které zůstávají nezodpovězeny, dodala AP.