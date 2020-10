Je zosobněním Ameriky, naslouchá nám. Trumpa volí nejen naštvaní bílí muži

Lisa Matthewsová kdysi volila Baracka Obamu – ale jen jednou. Tato dcera afroamerické matky a portorického otce, které je nyní 47 let, vyrostla v jedné z nejdrsnějších čtvrtí Camdenu, bývalého loďařského přístavu na řece Delaware v New Jersey.

„Camden byl převážně černošský, chudý, spousta lidí tu byla na podpoře, spousta osamělých rodičů a spousta zločinnosti,“ řekla listu The Guardian. „Můj táta byl v armádě, ale opustil rodinu, když mi bylo pět. Máma zůstala ve svých 23 letech se mnou a mou sestrou sama. Žili jsme z potravinových lístků. Dva mé bratrance ve městě zabili, zavraždili taky mého nevlastního bratra a strýce zabil neznámý střelec v roce 1987. Bylo to drsné místo pro dospívání.“

Stejně jako její matka i ona zůstala ve 23 letech sama s dítětem a měla několik zaměstnání, aby se udržela nad vodou. Časem se přestěhovala do Concordu v Severní Karolíně, kde získala práci v bance. Dnes žije ve velkém domě na luxusním předměstí, a nosí tričko s nápisem: „Prezident Trump 2020, udrží Ameriku velikou.“

V roce 2008 volila Obamu. „Tehdy jsem nebyla tak docela liberální demokratka. Ani Barack Obama nebyl v roce 2008 tak liberální. Upřímně řečeno jsem byla prostě nadšená z toho, že je černý,“ říká. Ale o čtyři roky později už se ptala sama sebe, jaký smysl má mít afroamerického prezidenta.

„Černošská komunita se kolem něj semkla, ale jaké poselství pro ni měl? Mohl říci: ‚Takhle jsme se já a Michelle dostali z chicagské South Side. Pomůžeme lidem pozvednout se na vyšší životní úroveň. Ale místo toho lidem, co byli na dně, říkal: ‚Dám vám sociální dávky.“

Začala mít pocit, že tohle demokraty vystihuje. Z jejího úhlu pohledu dál udržovali chudé na dávkách, místo aby jim poskytli cestu ven z bídy. Přiklonila se k republikánům, ale ještě nebyla připravená podpořit Mitta Romneyho proti Obamovi v roce 2012; proto v tom roce k volbám nešla.

O čtyři roky později sjel Donald Trump dolů po zlatém eskalátoru své newyorské věže, aby oznámil, že bude kandidovat na prezidenta. V té době už Matthewsová byla vyšetřovatelkou bankovních podvodů a poprvé si pořídila vlastní dům. V primárkách hlasovala proti Trumpovi, protože si myslela, že nemá šanci. Ale když vyhrál republikánskou nominaci, ztotožnila se s ní.

„Pomyslela jsem si, že je to skvělý Američan, newyorský podnikatel. Byl zosobněním toho, jaká je Amerika. Až přehnaně suverénní, rozhazoval kolem sebe peníze,“ dodala. „Ale nevěděla jsem, jaký z něj bude prezident. Nikdy jsem nebyla proti němu – jen jsem nebyla tak nadšená, jako jsem teď. Teď lidem říkám, že Trumpa miluju.“

Voličstvo rozmanité jako krajina

Pokud Trump opět dosáhne neočekávaného, bude jeho vítězství postavené na 40 procentech voličů, kteří setrvale potvrzují, že ho podpoří – bez ohledu na jeden z nejbouřlivějších prezidentských mandátů v moderní éře. Jsou to voliči, kteří ho omlouvají, ospravedlňují a občas jsou z něj dokonce zoufalí, ale nikdy ho nezavrhli.

Nejviditelnější z těchto stoupenců se sjíždějí na Trumpova shromáždění, nosí čapky s Trumpovým sloganem a jásají nad prezidentovými provokacemi, anebo zakládají ozbrojené skupiny občanské sebeobrany, aby ostentativně „bránili řád a historii“. Podporují nesčetné Trumpovy konspirační teorie – včetně té o covidu-19; a to i poté, co se koronavirem nakazil on sám.

Ale většina těch, kteří zůstávají loajální, nejsou ti ultrapříznivci, které je vidět v televizi. Stejně tak je nejde jen tak snadno zařadit do demografické škatulky, která je Trumpovým stoupencům často připisována – roztrpčení bývalí tovární dělníci, kteří si vylévají hněv na menšinách a hlasují proti vlastním zájmům.

Trumpovi voliči jsou stejně rozmanití jako samotná americká krajina. Horník z uhelného dolu, který byl celé roky bez práce. Bývalý vojenský důstojník, jehož otec přišel do Spojených států nelegálně. Realitní makléřka a starostka malého města, která je naštvaná na Čínu. Bývalý policista, který je zoufalý z hnutí Black Lives Matter (na životech černochů záleží). Všichni mají své důvody, proč jsou odhodláni stát za Trumpem.

Bo Copley přišel o práci údržbáře v uhelném dole v Západní Virginii rok před předchozími volbami. Prchavé slávy se dočkal poté, co demokratické kandidátce Hillary Clintonové, která v rámci předvolební kampaně slibovala, že „odstaví spoustu horníků od práce“, otevřeně řekl, že v tradiční těžařské oblasti Appalačských hor není vítaná.

Trump ho dokázal přesvědčit, že mu na hornících záleží. Západní Virginie, která svého času bývala neotřesitelně demokratická, zvolila Trumpa vyšším poměrem než kterýkoli jiný stát.

Copley, který má s manželkou Lauren tři děti, byl bez práce tři velmi náročné roky. Živila je Lauren z peněz, které vydělala focením rodinných portrétů. Pak – po dvou letech Trumpova mandátu – Copley dostal práci v jiném dole. A je přesvědčený, že se o to zasloužil Trump díky potlačení ekologických nařízení z Obamovy éry a oživení uhelného průmyslu.

Útok proti Trumpovi je útok proti nám

„Když vidíte vlaky s uhlím a náklaďáky a lidi, co se po dost dlouhé době bez zaměstnání znova vracejí do práce, cítíte, jak se mění postoj lidí. Mají naději, že by zase mohli začít dělat věci, na které byli zvyklí. Cestovat. Nakupovat,“ dodává Copley. „Jeden z důvodů, proč tu je Donald Trump tak populární, je ten, že s lidmi mluvil a vzbudil v nich dojem, že jim doopravdy naslouchá.“

Matthewsová a Copley pocházejí ze dvou velmi odlišných míst jak geograficky, tak sociálně a politicky. Ale spojuje je – stejně jako další Trumpovy stoupence – nezvyklé pouto s prezidentem, jehož vnímají jako člověka, který je na jejich straně. Jako muže, jenž jim naslouchá způsobem, jakým jim nenaslouchali jeho předchůdci. A toto pouto ještě posiluje pocit, že každý výpad proti němu je útokem proti nim, protože se neustále cítí odsuzováni za to, že ho volili a budou volit.