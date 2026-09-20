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Trump se opřel do kritiků umělé inteligence. Chce vytvořit AI Force, kterou povede car

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  7:10
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné...

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné pracovně Bílého domu. (18. září 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné...
Donald Trump (18. září 2026)
Americký prezident Donald Trump promluvil na pietním ceremoniálu u Pentagonu....
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letounu Air Force...
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Americký prezident Donald Trump se v sobotu ohradil proti kritikům umělé inteligence. V příspěvku na své sociální síti Truth Social uvedl, že plánuje jmenovat nového poradce pro umělou inteligenci a AI jednotku.

Podrobnosti o svém záměru však neuvedl. Prezident se tak vyjádřil v době, kdy sílí obavy z rizik, která může AI pro lidstvo představovat, upozornily agentury AFP a Reuters.

„V žádném případě nebudeme bránit ani zpomalovat růst tohoto úžasného odvětví,“ napsal Trump v příspěvku. Oznámil také, že plánuje vytvořit takzvané AI Force, obdobu jím zřízených vesmírných sil (Space Force), a jmenovat nového poradce pro AI, kterého označil za „AI cara“.

Trump: Jsem dostatečná pojistka proti nevyzpytatelné umělé inteligenci

Funkci Trumpova poradce pro AI dříve vykonával David Sacks, který na jaře přešel na pozici externího poradce.

Obavy veřejnosti z možných rizik spojených s překotným vývojem AI vzrostly poté, co výzkumník společnosti Anthropic Jacob Coxon minulý týden oznámil odchod z firmy i celého odvětví. Uvedl, že jedním z důvodů bylo přesvědčení lidí vyvíjejících AI, že technologie by mohla do konce desetiletí zahubit lidstvo. Představitelé největších firem v oboru následně vyzvali ke zpomalení tempa vývoje technologie.

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