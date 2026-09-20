Trump se opřel do kritiků umělé inteligence. Chce vytvořit AI Force, kterou povede car

Podrobnosti o svém záměru však neuvedl. Prezident se tak vyjádřil v době, kdy sílí obavy z rizik, která může AI pro lidstvo představovat, upozornily agentury AFP a Reuters.
„V žádném případě nebudeme bránit ani zpomalovat růst tohoto úžasného odvětví,“ napsal Trump v příspěvku. Oznámil také, že plánuje vytvořit takzvané AI Force, obdobu jím zřízených vesmírných sil (Space Force), a jmenovat nového poradce pro AI, kterého označil za „AI cara“.
|
Trump: Jsem dostatečná pojistka proti nevyzpytatelné umělé inteligenci
Funkci Trumpova poradce pro AI dříve vykonával David Sacks, který na jaře přešel na pozici externího poradce.
Obavy veřejnosti z možných rizik spojených s překotným vývojem AI vzrostly poté, co výzkumník společnosti Anthropic Jacob Coxon minulý týden oznámil odchod z firmy i celého odvětví. Uvedl, že jedním z důvodů bylo přesvědčení lidí vyvíjejících AI, že technologie by mohla do konce desetiletí zahubit lidstvo. Představitelé největších firem v oboru následně vyzvali ke zpomalení tempa vývoje technologie.