Ruský prezident Vladimir Putin chce podepsat mírovou dohodu s Ukrajinou, na kterou jeho armáda stále útočí, řekl mimo jiné Trump v rozhovoru s televizní stanicí ABC News u příležitosti prvních sto dní svého druhého funkčního období.

Trump v předvolební kampani sliboval, že den po nástupu do funkce ukončí válku na Ukrajině, kterou Rusko vojensky napadlo v únoru 2022. Ani po sto dnech se však USA nepodařilo vyjednat podmínky dohody přijatelné pro obě strany. Zatímco Ukrajina tvrdí, že je připravena na okamžité příměří bez podmínek, Putin předkládá požadavky nepřijatelné pro Kyjev i jeho západní spojence.

„Myslím, že ano,“ odpověděl Trump ve zmíněném rozhovoru na otázku, zda chce Putin skutečně mír, jak tvrdí Kreml. „Nebýt mě, tak by se myslím chtěl zmocnit celé země (Ukrajiny),“ dodal Trump s tím, že „není šťastný“, když vidí Putina cílit rakety na ukrajinská města.

Rusko v posledních týdnech provedlo několik masivních útoků na Kyjev, Sumy a další města, při nichž zahynuly desítky civilistů. Moskva zároveň tlačí na USA, aby jako podmínku míru právně uznaly ruskou svrchovanost nad anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym, což je pro Ukrajinu nepřijatelné.

Oživení ekonomiky po „nejhorším“ Bidenovi

Americký prezident na mítinku v Michiganu, který byl jeho prvním velkým setkáním s voliči od nástupu do funkce, více než hodinu hovořil o migraci, clech či ekonomice. Zopakoval své tvrzení zpochybňované řadou ekonomů, že dokázal oživit americké hospodářství a zkrotit ceny po neúspěšném období vlády „nejhoršího“ prezidenta Joea Bidena.

„A to jsme sotva začali. Ještě jste nic neviděli,“ řekl svým příznivcům. Za zásadní úspěch označil to, že se do USA v důsledku jeho tvrdé protimigrační politiky nedostávají takřka žádní přistěhovalci bez potřebných dokladů. Prohlásil rovněž, že vysoká cla přimějí státy ze všech částí světa, aby s USA uzavřely dohody, které budou výhodné pro Američany. S Čínou, na jejíž export se v USA v současnosti vztahuje dovozní clo ve výši 145 procent, již brzy Spojené státy podepíší dohodu, řekl Trump.

Zatímco prezidentovi republikáni oslovení americkými médii většinou prvních sto dní Trumpa hodnotili pozitivně, opoziční demokraté používali slova jako „katastrofa“ nebo „chaos“.

Podle průzkumu, jehož výsledky v úterý večer zveřejnil Reuters, má prezident podporu 42 procent Američanů, což je o pět procentních bodů méně než při lednovém nástupu do funkce a méně než velká většina jeho předchůdců po sto dnech. Výrazně si pohoršil v hodnocení svých ekonomických kroků, které vnímá pozitivně pouze 36 procent lidí, což je podle Reuters méně než v jakékoli chvíli jeho prvního čtyřletého prezidentského mandátu.