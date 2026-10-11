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„Máme záliv i jezero, potřebujeme oceán.“ Jmenovat by se dle Trumpa mohl po něm

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  18:25
Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v...

Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v Tennessee (10. října 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v...
Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v...
Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v...
Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v...
52 fotografií
Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v Tennessee v sobotu navrhl, že by Atlantský nebo Tichý oceán mohl nést název Trumpův oceán či Oceán Amerik. Formální plán na přejmenování ale neoznámil.

„Máme záliv. Máme krásné jezero,“ řekl svým příznivcům Trump v narážce na Mexický záliv a Ontarijské jezero, u nichž už dříve federálním úřadům nařídil, aby je označovaly jako Americký záliv, respektive Americké jezero.

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„Potřebujeme oceán. Tak jsem přemýšlel, že buď Atlantik, nebo Pacifik bychom nazvali Trumpův oceán nebo Oceán Amerik, něco takového,“ pokračoval ve svém projevu prezident, který po sobě zvykl pojmenovávat mrakodrapy i golfové kluby dlouho předtím, než vstoupil do politiky.

„Než odejdu, myslím, že bychom měli mít oceán,“ poznamenal také a zmínil i Hormuzský průliv, který by se podle něj jednou mohl jmenovat Trumpův průliv.

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