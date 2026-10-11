„Máme záliv. Máme krásné jezero,“ řekl svým příznivcům Trump v narážce na Mexický záliv a Ontarijské jezero, u nichž už dříve federálním úřadům nařídil, aby je označovaly jako Americký záliv, respektive Americké jezero.
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„Potřebujeme oceán. Tak jsem přemýšlel, že buď Atlantik, nebo Pacifik bychom nazvali Trumpův oceán nebo Oceán Amerik, něco takového,“ pokračoval ve svém projevu prezident, který po sobě zvykl pojmenovávat mrakodrapy i golfové kluby dlouho předtím, než vstoupil do politiky.
„Než odejdu, myslím, že bychom měli mít oceán,“ poznamenal také a zmínil i Hormuzský průliv, který by se podle něj jednou mohl jmenovat Trumpův průliv.