náhledy
Americký prezident Donald Trump čelí dlouhodobě posměchu kvůli své zářivě oranžové tváři. Nyní otevřeně přiznal, že za jeho vizáží nestojí žádný tým profesionálů, protože si make-up nanáší výhradně sám. Vlastní líčení obhajuje tím, že by bez něj na kamerách vypadal jako mrtvola. Detailní záběry na jeho svítící obličej, bílé kruhy kolem očí a neopálený krk ale ukazují, že k profesionální vizáži má jeho práce ještě hodně daleko.
Autor: Profimedia.cz
Své kosmetické rituály veřejně obhajoval přímo před svými stoupenci v Georgii. Prohlásil, že do maskérny nechodí a líčidla si aplikuje sám, přičemž prý používá jen minimální množství, aby pod září reflektorů nevypadal jako tělo bez života.
Autor: Profimedia.cz
Při pohledu zblízka je jasně vidět, že zvolený odstín k jeho pleti vůbec nesedí. Make-up vytváří na tvářích nepravidelné skvrny a silná vrstva pudru navíc viditelně prohlubuje vrásky.
Autor: Profimedia.cz
Jakmile se na mýtincích začne potit, make-up kapituluje jako první. Horko a vlhkost promění oranžový nános v lesklou, stékající vrstvu.
Autor: Profimedia.cz
Při obhajobě vlastního líčení nezapomněl rýpnout do svého soupeře, demokratického senátora Jona Ossoffa. Ten podle něj za služby vizážistů utrácí balík a za kosmetiku prý nechal více než jakýkoliv muž či žena v historii Senátu.
Autor: Profimedia.cz
Reagoval tím na zprávy o financování kampaně, podle kterých si Ossoff platí vizážistku Stephanie Ponderovou. Ta má přitom v portfoliu hollywoodské trháky jako Hunger Games nebo Zápisník jedné lásky.
Autor: Reuters
Když dojde na kritiku jeho vizáže, Trump rád svádí vinu na techniku. V minulosti si několikrát stěžoval na úsporné žárovky, kvůli kterým podle něj na kamerách vypadá vždycky oranžově.
Autor: Profimedia.cz
První dáma se k Trumpovým kosmetickým pokusům raději veřejně nevyjadřuje. Bývalá modelka spoléhá na bezchybnou práci profesionálů, zatímco odvážné experimenty přenechává svému manželovi.
Autor: Kylie Cooper, Reuters
Stejně pečlivě Trump přistupuje i ke svým vlasům, jejichž úprava má přesný ranní rituál. Vlasy si umývá běžným šamponem proti lupům, ale fén zásadně nepoužívá – nechává je zhruba hodinu volně uschnout, zatímco si čte noviny a sleduje televizi.
Autor: Profimedia.cz
Jakmile jsou vlasy suché, přichází na řadu složitá geometrie. Odmítá, že by šlo o obyčejnou přehazovačku. Prameny sčeše kompletně dopředu, ohne do charakteristické vlny a celé dílo zafixuje extrémním množstvím silného laku na vlasy, díky čemuž je jeho tvar imunní vůči větru.
Autor: Julia Demaree Nikhinson, AP
Lékařské zprávy i Bílý dům v minulosti potvrdily, že Trump trpí růžovkou (rosacea). Silná vrstva kosmetiky tak má za úkol zakrývat i červené fleky a podrážděnou pleť.
Autor: Profimedia.cz
Ostré světlo v televizních studiích nemilosrdně odhaluje každý nepovedený tah i špatně zvolený odstín.
Autor: Reuters
V minulosti uniklo, že mezi jeho oblíbené produkty měl patřit hydratační korektor švýcarské značky Bronx Colors v konkrétním oranžovém odstínu. Značka této nečekané pozornosti okamžitě využila k masivní reklamní kampani.
Autor: Profimedia.cz