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Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad
Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...
Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu
Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...
Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou
Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...
Dětem darovala jmění, ale smějí se jí kvůli vzhledu. Miliardář Dell se manželky zastal
Americká filantropka Susan Dellová věnovala se svým manželem miliardy dolarů na budoucnost amerických dětí, místo vděku se však na internetu dočkala posměchu kvůli svému vzhledu. A tak se zakladatel...
Bosse s manželkou vyfotil na pláži. Za drzou reportáž dostal dvě kulky do hlavy
Nikdo nesměl vědět, jak vypadá, chtěl jen ze zákulisí tahat za nitky. Přesto tvář Alfreda Yabrána uviděla celá Argentina. A jako by to nestačilo, reportéři ho vyfotili na dovolené. V trenclích!...
Poslanci projednají tresty za týrání zvířat i nižší podpory v nezaměstnanosti
Poslanci budou jednat o zvýšení trestů za týrání zvířat. Místo půlročního vězení za to má nově hrozit nejméně roční. Novela zavede i povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a...
Napadl a zabil manželku, podezřívá policie cizince. Zadržela ho
V Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku dnes po poledni podle policie šestačtyřicetiletý cizinec napadl a zabil manželku. Podezřelého policie na místě činu zadržela.
Více práv při vracení peněz. Europarlament vylepšil ochranu cestujících
Europoslanci v konečném hlasování podpořili lepší prosazování práv cestujících v EU. Nová pravidla mají zlepšit ochranu pasažérů a způsob, jakým dostávají informace při narušení svých cest. Normu...
Je potřeba udělat gesto, že Grolich je nadějí české politiky, říká útěkář z TOP 09
Šéf jihomoravské TOP 09 Marek Sovka je nejvýraznější tváří skupiny politiků, kteří oznámili přestup k lidovcům. Jeho hlavní motivací je osoba předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha. „Má vizi a na spoustu...
Stávající koalice vesměs pokračují. Spojení lidovců s ANO v Brodě přineslo rezignaci
Okresní města na Vysočině už finišují koalice, které povedou radnice v příštích čtyřech letech. Ve většině z nich se na spolupráci dohodly stejné strany a hnutí jako v minulých čtyřech letech....
KLDR vyvrací spekulace o kómatu či smrti Kima. Ukázala ho, jak si prohlíží oblečení
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se objevil na veřejnosti se svou dcerou poté, co sociální sítě zaplavily nepodložené zprávy o jeho kómatu či smrti. Podle nich diktátora v kritickém stavu převezli do...
Cizinec napadal kolemjdoucí. Kopal i do policistů a pak chtěl sundat pouta, aby je mohl zbít
Pražští policisté zadrželi agresivního cizince, který v centru metropole napadal kolemjdoucí a poté fyzicky napadl i přivolanou hlídku. Teď mu za násilí proti úřední osobě hrozí až čtyři roky vězení.
Šéf zemědělského fondu Dlouhý z osobních důvodů končí ve své funkci
Generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Petr Dlouhý končí v čele fondu, chce věnovat více času rodině a soukromému životu. Fond o tom informoval v tiskové zprávě.
Francouzi zatkli podezřelého ze zapálení radnice v Limoges, může jít o terorismus
Francouzské bezpečnostní složky v úterý zatkly muže, který je podezřelý z podpálení historické radnice ve středofrancouzském Limoges. Násilnosti tam vypukly během víkendových demonstrací proti...
Strany, které v Brně dohodly koalici, rozdělují gesce. ODS dostane na starost byty
Vznikající nová brněnská koalice ve složení vítězného bloku Lidovců a Starostů, dále ODS a TOP 09, Zelených, Pirátů a lokálního hnutí Za Lužánky se po deseti dnech od voleb dohodla, že chce Brno vést...
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Proč sedím za volantem? Nevím. Opilého cizince zastavili v autě s proraženými koly
S viditelně proraženými pneumatikami vyjel v noci řidič, kterého v úterý hodinu po půlnoci zastavili policisté v Olomouci ve Velkomoravské ulici. Z auta zároveň tekly provozní kapaliny. Dvacetiletý...
Klempíř povede správní radu Pražského jara, nahradil Baxu
Správní rada festivalu Pražské jaro jednomyslně zvolila ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) svým novým předsedou. Informoval o tom člen správní rady festivalu Roman Bělor. Volba ministra...