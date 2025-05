Příspěvek Donalda Trumpa bez doprovodného komentáře sdílel i oficiální účet Bílého domu. Retweet vyvolal lavinu reakcí, od pobavených až po kritiku za znevážení církevního úřadu i funkce prezidenta.

Trump už v minulosti vtipkoval o tom, že by se rád stal papežem. Když byl během jedné tiskové konference dotázán, koho by si přál za nástupce zesnulého papeže Františka, bez zaváhání odpověděl: „Chtěl bych být papežem. To by byla moje volba číslo jedna.“

Později sice zmínil kardinála Timothyho Dolana z New Yorku, ale podle médií působil spíš dojmem, že ho role Svatého otce fascinuje.

Volba nového papeže, takzvané konkláve, začne ve Vatikánu příští středu. Novou hlavu katolické církve vyberou kardinálové mladší 80 let, mezi favority podle médií patří například vatikánský státní sekretář Pietro Parolin, Filipínec Luis Antonio Tagle nebo boloňský arcibiskup Matteo Zuppi.

Úspěšnou volbu tradičně oznamuje bílý kouř z komína Sixtinské kaple, kde kardinálové nového Svatého otce vybírají.