Trump navštívil spálené Los Angeles. Na letišti ho vítal kritizovaný guvernér

„Oceňuji, že guvernér přišel a setkal se se mnou,“ řekl po setkání Trump. „Chceme to dát do pořádku,“ pokračoval prezident a Newsomovi řekl, že následky požárů vypadají, „jako by vás zasáhla bomba“. Guvernér poděkoval prezidentovi za návštěvu. „Budeme potřebovat vaši podporu, budeme potřebovat vaši pomoc. Byl jste tu pro nás během covidu-19, na to nezapomínám, a očekávám, že budeme schopni pracovat společně na rychlém zotavení,“ dodal Newsom.

Guvernér v uplynulých dnech zaslal Trumpovi dopis, v němž ho vyzval, aby Kalifornii navštívil a podíval se na zkázu na vlastní oči. Trump, který se vrátil do Bílého domu v pondělí, mezitím připsal Newsomovi odpovědnost za rozsah požárů v Los Angeles. Mimo jiné kritizoval jeho opatření na úsporu vody. Newsoma obvinil z toho, že odmítl podepsat „deklaraci“ o posílení distribuce vody v Kalifornii. Úřad guvernéra reagoval prohlášením, že žádný takový dokument neexistuje.

Trump podle BBC také pohrozil odepřením federální pomoci, pokud Kalifornie nezmění své zákony o distribuci vody a nezavede regule vyžadující průkaz totožnosti pro hlasování ve volbách. Newsomova kancelář v reakci uvedla, že podmiňování pomoci Američanům je špatné. Podle guvernéra by se lidské tragédie neměly politizovat. Newsom je dlouholetý Trumpův oponent, který je považován za potenciálního prezidentského kandidáta Demokratické strany v roce 2028.

Prezident přicestoval do Kalifornie ze Severní Karolíny postižené na podzim hurikánem Helene. Je to jeho první cesta po pondělním návratu do Bílého domu. V Severní Karolíně oznámil, že podepíše exekutivní příkaz, který by měl vést k zásadní změně, či dokonce zrušení Federální agentury pro krizové situace (FEMA).

Řekl, že by byl raději, kdyby jednotlivé americké státy dostaly federální peníze na to, aby se s katastrofami vypořádaly samy, než aby se spoléhaly na agenturu. Los Angeles navštívil se svou manželkou Melanií a setkal se s některými obyvateli postižených míst.