Herci, žádní stoupenci. Trump na svou kampaň používá statisty z ciziny

Na zavádějící facebookové spoty upozornil novinář Judd Legum na svém blogu Popular Information. Jejich autoři sice přiznávají, že v nich nevystupují skuteční Trumpovi podporovatelé, poznámka „skutečná výpověď, ztvárněno herci“ se však objevuje pouze na pár vteřin, napsaná drobným písmem v rohu videa. Podle Leguma například v případě „Tracey“ nelze z ničeho usuzovat, že slova uznání na adresu prezidenta skutečně pronesla mladá žena.



Co se týče samotné figurantky, podle francouzských médií jde o ženu z jihofrancouzského regionu Var natočenou na pláži v Cannes. V databázi společnosti iStock má tato modelka videa, kde vystupuje i jako zubařka či manažerka skladu. Kterýkoli z ilustračních materiálů lze pořídit přibližně za 150 eur (3 800 Kč).

V dalších spotech kampaně Trump Make America Great Again Committee pak vystupují „AJ z Texasu“ a „Thomas z Washingtonu“. V prvním případě byly podle magazínu Vice použity záběry vytvořené studiem sídlícím v Brazílii, v tom druhém zase materiál produkční společnosti z Turecka. Podle Leguma je cílem videí ukázat, že Trump má podporu „klíčových demografických skupin“.



Has #Zuckerberg / @Facebook followed through on their promise to watch for this kind of bullshit from people like the Trump campaign and taken this ad down yet?



Photo of 'Thomas from Washington' in Trump’s 2020 campaign actually taken in Turkey’s Izmir https://t.co/W9EAXMqttu