Trump rýžoval na ubytovávání své ochranky. Platila víc, než dovoluje rozpočet

Bývalý prezident během svého mandátu více než pětsetkrát odjel do některého ze svých domů. A jeho ochranka s ním. Podle kontrolního výboru Kongresu jí tehdy za ubytování účtoval mnohem víc, než kolik povoloval vládní rozpočet.

Nejméně jedenáctkrát Trumpovy firmy, ať už to byl hotel v metropoli nebo klub v Mar-a-Lago na Floridě, žádaly víc než 800 dolarů za noc. Dvakrát museli agenti zaplatit dokonce 1 100 dolarů za pokoj a noc, což je podle agentury AP zhruba pětkrát víc, než mají agenti obvykle dovoleno. Celkem byla cena vyšší nejméně čtyřicetkrát.

„Přemrštěné sazby poukazují na možné příjmy navíc pro skomírající firmy prezidenta Trumpa, které mu zaplatili daňoví poplatníci,“ píše předsedkyně výboru a demokratka Carolyn Maloneyová v dopise zaslaném Tajné službě Spojených států. A žádá další informace. Podle CNN také výbor hledá způsob, jak tento „střet zájmů“ u budoucích prezidentů omezit.

Společnost exprezidenta Trump Organization popřela, že by si ubytováváním bodyguardů snažila přivydělat. Prý jim zajišťovala pokoje i další služby za cenu nákladů, s velkými slevami nebo i zadarmo.

„Rodina Trumpových je zřejmě první rodinou v americké historii, která nevydělávala na vládě Spojených států. Prezident Trump sponzoroval většinu své kampaně, kdy z vlastní kapsy zaplatil stovky milionů dolarů, a odmítl realitní zakázky po celém světě v hodnotě miliard dolarů,“ uvedl Trumpův syn Eric.

Celkem Trump Organization tajné službě naúčtovala minimálně 1,4 milionu dolarů (přes 35 milionů korun). Výbor však má za to, že skutečný účet byl ještě vyšší, protože dokumenty, které dostal, nezahrnovaly cesty do zahraničí a navíc poslední pocházejí ze září 2021. Bývalí prezidenti přitom v USA mají nárok na celoživotní ochranu.

Sama tajná služba k dopisu kongresmanů uvedla, že ho dostala a momentálně se jím zabývá. „Ochrana našich svěřenců je součástí mise ‚bez jediného selhání‘ a naší absolutní prioritou,“ uvedl mluvčí Anthony Guglielmi s tím, že chráněná osoba musí mít své strážce „na délku paže čtyřiadvacet hodin denně, což vyžaduje, abychom všude cestovali s ní“.

Není to nicméně poprvé, co Trumpa kritizují za snahu vytěžit ze své funkce co nejvíc peněz. Jako šéf Bílého domu mnohokrát hostil zahraniční státníky – a jejich bodyguardy – ve svých soukromých rezidencích.

Neúspěšně se také pokusil uspořádat setkání světových lídrů G7 ve svém golfovém klubu na Floridě. „Donald Trump zneužívá prezidentského úřadu a porušuje zákony převáděním milionů dolarů amerických občanů i peněz ze zahraničí do svého rodinného byznysu,“ uvedla tehdy demokratická členka Sněmovny reprezentantů Lois Frankelová.