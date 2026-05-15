Trump se opět sešel s prezidentem Siem. Mluví o fantastických obchodních dohodách

Trump podle agentur prohlásil, že v Číně uzavřel „fantastické obchodní dohody“. Čínské ministerstvo zahraničí v pátek bez dalších podrobností uvedlo, že Trump a Si během čtvrtečních jednání dosáhli „řady nových dohod“.
Oba lídři se rovněž shodli, že budou náležitě zohledňovat vzájemné obavy a posílí komunikaci a koordinaci v mezinárodních a regionálních otázkách, uvedl resort s tím, že rozhovory „podpořily vzájemné porozumění a prohloubily vzájemnou důvěru“.
Peking v pátek také v souvislosti se summitem prezidentů vyzval k úplnému příměří na Blízkém východě a k co nejrychlejšímu znovuotevření Hormuzského průlivu.
„Námořní trasy musí být co nejdříve znovu otevřeny, jak žádá mezinárodní společenství (...) Co nejdříve musí být zavedeno úplné a trvalé příměří,“ uvedlo podle agentury AFP čínské ministerstvo zahraničí v prohlášení.
Trump k otázce Íránu podle agentury Reuters řekl, že s jeho protějškem „urovnali řadu různých problémů, které by jiní lidé vyřešit nedokázali“. Uvedl také, že mají velmi podobný názor na to, jak konflikt ukončit; nechtějí, aby Teherán získal jadernou zbraň, a „chtějí mít otevřený“ Hormuzský průliv.
V rozhovoru s Fox News, který tato televizní stanice odvysílala v noci na pátek, Trump mimo jiné řekl, že mu s Íránem dochází trpělivost, a zopakoval, že by Teherán měl uzavřít mírovou dohodu.