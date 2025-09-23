Paracetamol způsobuje autismus, varoval Trump těhotné. Vyzdvihl Kubu a amiše

Autor: ,
  8:56
Donald Trump v pondělí důrazně nedoporučil těhotným ženám užívat paracetamol a tento lék proti horečce a bolesti spojil s vysokým rizikem autismu u dětí. Podle agentury AFP tak americký prezident učinil v rozporu s dosavadními vědeckými poznatky. Možnou souvislost s autismem může mít podle Trumpa také očkování.
Donald Trump (22. září 2025)

Donald Trump (22. září 2025) | foto: Reuters

Fotografie tabletek Tylenolu pořízená poté, co se objevily zprávy, že se...
ilustrační snímek
Nenávidím své oponenty, prohlásil Trump
Americký prezident Donald Trump na posledním rozloučení se zastřeleným...
13 fotografií

„Neberte ho“ a „nedávejte ho svému dítěti“, řekl Trump s odkazem na lék paracetamol na tiskové konferenci v Bílém domě věnované autismu, který je jedním z jeho velkých témat. „Podle jedné zvěsti – a nevím, zda je to pravda – prý na Kubě nemají paracetamol, protože si ho nemohou dovolit. No a téměř tam nemají autismus,“ dodal americký prezident. Jako další příklad dal amiše.

Paracetamol, v USA známý pod obchodním názvem Tylenol, lékaři těhotným doporučují při bolestech či horečce, protože jiné léky, například aspirin nebo ibuprofen, mohou mít v těhotenství, zejména v jeho závěru, nepříznivé vedlejší účinky.

Víme, jaký lék způsobuje autismus, hlásí Trump a avizuje historické oznámení

Podle odborníků není riziko autismu u dítěte v důsledku užívání paracetamolu matkou v těhotenství prokázáno. Některé studie sice poukázaly na možnou souvislost, jiné ji ale naopak vyloučily.

Trumpovo tvrzení vychází z „nesprávné analýzy“ již publikovaných studií, řekl profesor psychiatrie na Pensylvánské univerzitě a odborník na autismus David Mandell. Lékaři kritizují Trumpovo oznámení jako nezodpovědné.

Autismus, složitá neurovývojová porucha s širokým spektrem projevů, je předmětem zkoumání už desítky let. Trumpova administrativa však začátkem roku slíbila, že urychleně odhalí příčiny toho, co označuje za „epidemii autismu“ ve Spojených státech.

Vítej, dětská obrno. Florida jako první stát USA ruší povinné očkování, i u školáků

Ačkoliv počet diagnostikovaných případů autismu v USA v posledních desetiletích vzrostl, mnoho vědců odmítá, že by šlo o epidemii, a poukazuje na zlepšení diagnostických metod. Vědci dosud u autismu prokázali mimo jiné významnou roli genetiky, vliv ale může mít také užívání určitých léků během těhotenství, například antiepileptika Depakine.

Kennedy v USA sníží výdaje na vývoj mRNA vakcín. Škrtne 500 milionů dolarů

Očkování mezi těmito faktory podle dosavadních vědeckých poznatků nefiguruje. Přesto se mu Trump na tiskové konferenci dlouze věnoval a vyzval ke změně dětského očkovacího kalendáře. Uvedl, že lidé, kteří se nenechávají očkovat a neužívají léky, autismus nemají.

„Otázku vakcín bedlivě zkoumáme,“ řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší. Od jeho nástupu do čela resortu zdravotnictví se spekuluje o tom, že ministerstvo začne spojovat autismus s vakcínami. To je souvislost, na kterou Kennedy pravidelně odkazuje, přestože vědecké studie desítky let tuto teorii vyvracely.

Vstoupit do diskuse (32 příspěvků)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 26 uskupení, o čtyři více než při minulých volbách před čtyřmi lety. Kdo letos usiluje o váš hlas právě ve vašem kraji? Nabízíme přehled kandidátů...

23. září 2025  8:57

Paracetamol způsobuje autismus, varoval Trump těhotné. Vyzdvihl Kubu a amiše

Donald Trump v pondělí důrazně nedoporučil těhotným ženám užívat paracetamol a tento lék proti horečce a bolesti spojil s vysokým rizikem autismu u dětí. Podle agentury AFP tak americký prezident...

23. září 2025  8:56

Ruský kalkul a oškubaný Kim, tvrdí experti. Podpora Ruska se KLDR nevyplácí

Spolupráce mezi KLDR a Ruskem se zintenzivňuje. Dle dohody asijská země pod přísným diktátorským režimem poslala na frontu na východě Evropy zbraně, munici a vojáky v celkové hodnotě téměř 10 miliard...

23. září 2025  8:01

Letiště v Kodani a Oslu zablokovaly kroužící drony, incidenty spolu nesouvisely

Letiště v Kodani a Oslu musela v noci na úterý dočasně přerušit provoz kvůli zprávám, že se v jejich blízkosti nacházely drony. Po několika hodinách se pro cestující znovu otevřela, informovala...

22. září 2025  21:35,  aktualizováno  23.9 7:52

Porucha eskalátorů uzavřela stanici metra Jinonice. Vlaky tudy jen projížděly

Z důvodu technické závady eskalátorů byla v pondělí odpoledne uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projížděly. Do běžného provozu se stanice vrátila krátce před 22. hodinou.

22. září 2025  14:13,  aktualizováno  23.9 7:51

U soudu pokračuje Dozimetr. Vypovídat bude Redlův spolupracovník

Po prvním dni hlavního líčení kauzy Dozimetr se v úterý očekává výpověď Pavla Kosa. Spolupracovník hlavního obžalovaného Michala Redla se v pondělí k trestné činnosti přiznal a začal usilovat o...

23. září 2025

Po zavření mostu parkovací divočina. Auta zahltila Roudnici, začne je odtahovat

Radnice v Roudnici nad Labem začne tvrdě postihovat řidiče, kteří v centru města nerespektují pravidla parkování. Pomoci jí má schválená vyhláška, že špatně parkující auta budou nyní odtahována....

23. září 2025  6:56

V New Yorku začíná schůzka OSN. Čeká se projev Trumpa, vystoupit má i Pavel

80. zasedání Valného shromáždění OSN začíná v úterý v New Yorku všeobecnou rozpravou. Velmi očekávaný je projev prezidenta USA Donalda Trumpa. Na půdě OSN vystoupí poprvé od svého lednového nástupu...

23. září 2025  6:51

Chceme zdanit mimořádné zisky zbrojařů a energetiků, říká lídryně Stačilo! Konečná

Volební jedničkou hnutí Stačilo! bude v Moravskoslezském kraji Kateřina Konečná, předsedkyně Komunistické strany Čech a Moravy. V předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz například popsala, co patří mezi...

23. září 2025  6:36

Brod kupuje dům v rušné křižovatce, během několika měsíců ho nechá zbourat

Havlíčkův Brod přece jen koupí dům na rohu Masarykovy a Ledečské ulice. Jeho odkoupení s pozměněnými podmínkami schválili zastupitelé. Vila byla v minulosti součástí většího balíku nemovitostí,...

23. září 2025  6:35

LIDEX CZ s.r.o.
Obchodník

LIDEX CZ s.r.o.

nabízený plat: 40 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 981 volných pozic

Francie uznala Stát Palestina. Leží na nás historická odpovědnost, řekl Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí oznámil, že jeho země oficiálně uznala Stát Palestina. Krok má podle něj vést k míru mezi Palestinci a Izraelci, uvedla agentura AFP. Palestinská...

22. září 2025  22:11,  aktualizováno  23.9 6:09

Bunkr pro miliardáře. Seriál Netflixu aspiruje na hit podzimu

S osmidílnou sérií Bunkr pro miliardáře se Netflix trefil do černého. Příběh členů miliardářských rodin se odehrává v klaustrofobním prostředí luxusního krytu. Na špičce sledovanosti vystřídal...

23. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.