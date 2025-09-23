„Neberte ho“ a „nedávejte ho svému dítěti“, řekl Trump s odkazem na lék paracetamol na tiskové konferenci v Bílém domě věnované autismu, který je jedním z jeho velkých témat. „Podle jedné zvěsti – a nevím, zda je to pravda – prý na Kubě nemají paracetamol, protože si ho nemohou dovolit. No a téměř tam nemají autismus,“ dodal americký prezident. Jako další příklad dal amiše.
Paracetamol, v USA známý pod obchodním názvem Tylenol, lékaři těhotným doporučují při bolestech či horečce, protože jiné léky, například aspirin nebo ibuprofen, mohou mít v těhotenství, zejména v jeho závěru, nepříznivé vedlejší účinky.
|
Víme, jaký lék způsobuje autismus, hlásí Trump a avizuje historické oznámení
Podle odborníků není riziko autismu u dítěte v důsledku užívání paracetamolu matkou v těhotenství prokázáno. Některé studie sice poukázaly na možnou souvislost, jiné ji ale naopak vyloučily.
Trumpovo tvrzení vychází z „nesprávné analýzy“ již publikovaných studií, řekl profesor psychiatrie na Pensylvánské univerzitě a odborník na autismus David Mandell. Lékaři kritizují Trumpovo oznámení jako nezodpovědné.
Autismus, složitá neurovývojová porucha s širokým spektrem projevů, je předmětem zkoumání už desítky let. Trumpova administrativa však začátkem roku slíbila, že urychleně odhalí příčiny toho, co označuje za „epidemii autismu“ ve Spojených státech.
|
Vítej, dětská obrno. Florida jako první stát USA ruší povinné očkování, i u školáků
Ačkoliv počet diagnostikovaných případů autismu v USA v posledních desetiletích vzrostl, mnoho vědců odmítá, že by šlo o epidemii, a poukazuje na zlepšení diagnostických metod. Vědci dosud u autismu prokázali mimo jiné významnou roli genetiky, vliv ale může mít také užívání určitých léků během těhotenství, například antiepileptika Depakine.
|
Kennedy v USA sníží výdaje na vývoj mRNA vakcín. Škrtne 500 milionů dolarů
Očkování mezi těmito faktory podle dosavadních vědeckých poznatků nefiguruje. Přesto se mu Trump na tiskové konferenci dlouze věnoval a vyzval ke změně dětského očkovacího kalendáře. Uvedl, že lidé, kteří se nenechávají očkovat a neužívají léky, autismus nemají.
„Otázku vakcín bedlivě zkoumáme,“ řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší. Od jeho nástupu do čela resortu zdravotnictví se spekuluje o tom, že ministerstvo začne spojovat autismus s vakcínami. To je souvislost, na kterou Kennedy pravidelně odkazuje, přestože vědecké studie desítky let tuto teorii vyvracely.