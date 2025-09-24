Podle Leavittové je nutné zjistit, zda nešlo o úmyslný čin. „Pokud se potvrdí, že někdo eskalátor zastavil schválně, musí být propuštěn a nést odpovědnost,“ uvedla .
OSN však trvá na tom, že šlo o nešťastnou náhodu. Mluvčí generálního tajemníka Antónia Guterrese Stéphane Dujarric vysvětlil, že bezpečnostní mechanismus byl aktivován ve chvíli, kdy kameraman z americké delegace couval po eskalátoru, aby zachytil příchod prezidentského páru. Jakmile dosáhl horního konce, stroj se zastavil.
Spekulace o sabotáži přiživily zprávy britského tisku, podle nichž někteří zaměstnanci OSN v zákulisí incident zlehčovali a předem vtipkovali, že eskalátor vypnou. Leavittová následně v televizním rozhovoru naznačila, že mohlo jít o úmyslné jednání, a potvrdila, že se záležitostí zabývá i americká Tajná služba.
Technici OSN po incidentu provedli kontrolu zařízení a potvrdili, že došlo k aktivaci bezpečnostního prvku na „comb stepu“ – místě, kde schody eskalátoru přecházejí v pevnou část. Tento mechanismus má zabránit vážnějším nehodám, pokud by se někdo nebo něco dostalo do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí.
Nešlo o jediný technický problém, kterému Trump v OSN čelil. Na začátku jeho projevu také selhalo čtecí zařízení.