Vyšetřete to! žádá Bílý dům OSN po zastavení eskalátoru s Trumpem

Autor:
  15:26
Amerického prezidenta Donalda Trumpa potkala v úterý v budově OSN drobná nepříjemnost, když se s ním a jeho manželkou Melanií zastavil eskalátor. Prezidentský pár musel vystoupat zbytek cesty pěšky, zatímco technici hledali příčinu náhlého výpadku. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová označila incident za podezřelý a požaduje vyšetřování.

Podle Leavittové je nutné zjistit, zda nešlo o úmyslný čin. „Pokud se potvrdí, že někdo eskalátor zastavil schválně, musí být propuštěn a nést odpovědnost,“ uvedla .

Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová při příjezdu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. (23. září 2025)
Prezident Donald Trump je doprovázen na pódium, aby promluvil na 80. zasedání Valného shromáždění OSN. (23. září 2025)
První dáma Melania Trumpová poslouchá projev prezidenta Donalda Trumpa během zasedání Valného shromáždění OSN. (23. září 2025)
Prezident Donald Trump hovoří na Valném shromáždění OSN v New Yorku. (23. září 2025)
18 fotografií

OSN však trvá na tom, že šlo o nešťastnou náhodu. Mluvčí generálního tajemníka Antónia Guterrese Stéphane Dujarric vysvětlil, že bezpečnostní mechanismus byl aktivován ve chvíli, kdy kameraman z americké delegace couval po eskalátoru, aby zachytil příchod prezidentského páru. Jakmile dosáhl horního konce, stroj se zastavil.

Spekulace o sabotáži přiživily zprávy britského tisku, podle nichž někteří zaměstnanci OSN v zákulisí incident zlehčovali a předem vtipkovali, že eskalátor vypnou. Leavittová následně v televizním rozhovoru naznačila, že mohlo jít o úmyslné jednání, a potvrdila, že se záležitostí zabývá i americká Tajná služba.

Trumpovi v OSN vypadlo čtecí zařízení. Evropa jde kvůli migrantům do pekla, řekl

Technici OSN po incidentu provedli kontrolu zařízení a potvrdili, že došlo k aktivaci bezpečnostního prvku na „comb stepu“ – místě, kde schody eskalátoru přecházejí v pevnou část. Tento mechanismus má zabránit vážnějším nehodám, pokud by se někdo nebo něco dostalo do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí.

Nešlo o jediný technický problém, kterému Trump v OSN čelil. Na začátku jeho projevu také selhalo čtecí zařízení.

