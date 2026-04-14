Volila jste mě? Možná. Trumpovi přivezli McDonald’s, s kurýrkou řešil Írán i translidi

Jídlo prezidentovi přinesla za přítomnosti médií Sharon Simmonsová, kurýrka z americké donáškové společnosti DoorDash, v červeném tričku s nápisem „DoorDash Grandma“.
Trump s ní podle agentury Reuters řešil různá témata. Začali daněmi – Simmonsová uvedla, že díky zrušení daně ze spropitného, které Trump prosadil v lednu, ušetřila značné peníze.
Následně ji prezident na popud novinářského dotazu za donášku jídla odměnil. Jeden redaktor se totiž Simmonsové zeptal, zda jsou lidé z Bílého domu štědří. Odpověděla: „No, možná.“ Trump pak odvětil: „Počkejte.“ A z kapsy vytáhl něco, co vypadalo jako stodolarová bankovka. „Děkuji, připomněla jste mi to,“ reagoval.
Simmonsová později pro Fox News řekla: „Postaral se o mě dobře.“ Kolik peněz dostala, však neřekla s tím, že o penězích nemluví.
Diplomaticky pak odrážela jeho otázky před novináři. Trump se jí totiž ptal například na její názor na transgender sportovkyně. „Myslíte si, že by muži měli hrát v ženských sportovních soutěžích?“ „Na to opravdu nemám názor... Jsem tu kvůli dani z dýšek,“ reagovala. Trump s ní po boku mluvil i o Íránu a dalších otázkách, přičemž se na ni otočil, aby ji zapojil do konverzace.
Neodpustil si ani dotaz na to, zda ho volila. Simmonsová s úsměvem odpověděla: „No, možná.“