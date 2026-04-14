Volila jste mě? Možná. Trumpovi přivezli McDonald’s, s kurýrkou řešil Írán i translidi

Autor:
  12:16
Americký prezident Donald Trump si v pondělí objednal do Oválné pracovny jídlo z McDonald’s. Chtěl tím poukázat na snížení daně ze spropitného. Kurýrku navíc zřejmě odměnil stodolarovkou. Řešil s ní i transgender sportovkyně či to, zda ho volila. Ta jeho dotazy diplomaticky odrážela.

Jídlo prezidentovi přinesla za přítomnosti médií Sharon Simmonsová, kurýrka z americké donáškové společnosti DoorDash, v červeném tričku s nápisem „DoorDash Grandma“.

Trump s ní podle agentury Reuters řešil různá témata. Začali daněmi – Simmonsová uvedla, že díky zrušení daně ze spropitného, které Trump prosadil v lednu, ušetřila značné peníze.

Americký prezident Donald Trump si v pondělí objednal do Oválné pracovny jídlo z McDonald's. (13. dubna 2026)
Následně ji prezident na popud novinářského dotazu za donášku jídla odměnil. Jeden redaktor se totiž Simmonsové zeptal, zda jsou lidé z Bílého domu štědří. Odpověděla: „No, možná.“ Trump pak odvětil: „Počkejte.“ A z kapsy vytáhl něco, co vypadalo jako ⁠stodolarová bankovka. „Děkuji, připomněla jste mi to,“ reagoval.

Simmonsová později pro Fox News řekla: „Postaral se o mě dobře.“ Kolik peněz dostala, však neřekla s tím, že o penězích nemluví.

Daňové škrty a úlevy prošly o jediný hlas. Trump si doma připsal velké vítězství

Diplomaticky pak odrážela jeho otázky před novináři. Trump se jí totiž ptal například na její názor na transgender sportovkyně. „Myslíte si, že by muži měli hrát v ženských sportovních soutěžích?“ „Na to opravdu nemám názor... Jsem tu kvůli dani z dýšek,“ reagovala. Trump s ní po boku mluvil i o Íránu a dalších otázkách, přičemž se na ni otočil, aby ji zapojil do konverzace.

Neodpustil si ani dotaz na to, zda ho volila. Simmonsová s úsměvem odpověděla: „No, možná.“

