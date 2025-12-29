Pokud se podezření prokáže, USA jsou podle Trumpa připraveny takové nebezpečí odstranit. Šéf Bílého domu rovněž pohrozil palestinskému teroristickému hnutí Hamás, že pokud v krátké době nesloží zbraně, nastane pro něj „peklo“.
Americký prezident řekl, že Teherán se „možná chová špatně“, ale že informace o obnovení jeho jaderného programu se zatím nepotvrdily.
„Doufám, že se znovu nesnaží budovat své kapacity, protože pokud ano, nebudeme mít jinou možnost než to velmi rychle zlikvidovat,“ řekl Trump podle agentury AFP na společné tiskové konferenci s Netanjahuem ve svém floridském sídle Mar-a-Lago.
Teherán v noci opět udeřil, izraelská odveta mířila na íránské sklady raket
Íránský jaderný program zřejmě výrazně poničily izraelské a americké údery z červnové 12denní vzdušné války, které cílily na hlavní jaderná zařízení i na vědce aktivní v programu. Teherán dlouhodobě tvrdí, že o jadernou bombu neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.
Palestinskému hnutí Hamás v pondělí Trump pohrozil „peklem“, pokud neodzbrojí tak, jak se k tomu zavázal ve Spojenými státy zprostředkované dohodě o příměří v Pásmu Gazy, které vstoupilo v platnost 10. října. „Musí složit zbraně v poměrně krátkém čase,“ dodal Trump s tím, že Izrael podle něj mírový plán dodržel.
Dříve v pondělí Trump řekl, že chce, aby druhá fáze příměří v Pásmu Gazy začala co nejdříve. Ozbrojené křídlo Hamásu ale v prohlášení podle AFP uvedlo, že se svých zbraní nevzdá.
Izrael i Hamás se vzájemně obviňují z porušování příměří. V první fázi 20bodového mírového plánu Izrael propustil stovky zadržovaných Palestinců. Hamás a jeho spojenci propustili všechny živé rukojmí a vrátili těla všech mrtvých až na jedno, které údajně nedokáže nalézt.
Evropa to nevyřeší, odmítá Trump jednání s Íránem. Vyvíjel atomovku, zopakoval
Izrael však požaduje vrácení pozůstatků i posledního uneseného, než přejde k druhé fázi mírového plánu. Ta zahrnuje nasazení mezinárodních bezpečnostních sil v Gaze, vytvoření nové technokratické vlády pro celé území, odzbrojení Hamásu a další postupné stažení izraelské armády z Gazy.
Pondělní schůzka Trumpa a Netanjahua byla již pátou ve Spojených státech od Trumpova návratu do Bílého domu letos v lednu. Trump se s Netanjahuem setkal také při říjnové návštěvě Izraele, kdy promluvil v Knesetu.