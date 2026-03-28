Nepomohli jste s Íránem, proč bychom chodili na pomoc my? vzkázal Trump NATO

„Prostě tam nebyli,“ řekl americký prezident s odkazem na žádost USA o vojenskou podporu od spojenců k zajištění Hormuzského průlivu, která zůstala bez odpovědi. „Ročně utrácíme na NATO stovky miliard dolarů, stovky miliard, abychom je chránili a abychom vždy pro ně byli, ale teď, na základě jejich činů, předpokládám, že už asi nemusíme, že?“ prohlásil.
„Proč bychom tu pro ně byli, když oni tu pro nás nejsou? Oni tam pro nás nebyli,“ řekl Trump na investičním fóru v Miami, kde si stěžoval na odmítnutí evropských spojenců z NATO poskytnout USA materiální podporu během nynější války proti Íránu, píše agentura Reuters.
ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Proč nemít v Bílém domě orangutana? Den Trumpa s Íránem
Připomněla, že Spojené státy své rozhodnutí zaútočit na Írán nekonzultovaly s evropskými spojenci a mnoho vůdců Aliance se proti tomuto kroku postavilo. Trump v různých okamžicích pronesl komentáře, jež vyvolaly otázky ohledně jeho ochoty dodržovat alianční článek pět, který stanoví, že útok na jeden členský stát je útokem na všechny.
Trump už během kampaně v roce 2024 pronášel výroky povzbuzující ruského prezidenta Vladimira Putina k útoku na evropské země NATO, které neplatily spravedlivý podíl na obraně. Zdálo se však, že během následujícího roku se jeho vztah s několika evropskými vůdci zlepšil. Vztahy mezi Washingtonem a Bruselem se však letos znovu zhoršily poté, co Trump zesílil své hrozby ohledně invaze do Grónska, které je zámořským územím Dánska, připomněl Reuters.
Trump se opět otřel o NATO: S Íránem nijak nepomohlo, nikdy na to nezapomeneme
Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán 28. února. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, raketami a střelami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu. Válka tak dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.
Trump v uplynulých dnech žádal o pomoc se zajištěním bezpečnosti v Hormuzském průlivu evropské členské státy NATO i další země. Kvůli jejich neochotě se zapojit je posléze označil za zbabělce. Evropské země ovšem mimo jiné namítají, že se války neúčastní a že s nimi USA, spojenec v NATO, zahájení úderů proti Íránu ani nekonzultovaly.
14. února 2026