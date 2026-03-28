Nepomohli jste s Íránem, proč bychom chodili na pomoc my? vzkázal Trump NATO

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít Severoatlantické alianci na pomoc vzhledem k tomu, že NATO neposkytlo USA materiální podporu během nynější války proti Íránu. Agentury poznamenávají, že Trumpovo prohlášení opět vyvolalo otazníky ohledně jeho postoje k ustanovením o vzájemné obraně, které jsou středobodem transatlantické aliance.
Donald Trump (27. března 2026)

Donald Trump (27. března 2026) | foto: Reuters

Donald Trump během večeře republikánů v Kongresu (25. března 2026)
Americký prezident Donald Trump (25. března 2026)
Americký prezident Donald Trump na návštěvě Gracelandu, rezidence Elvise...
„Prostě tam nebyli,“ řekl americký prezident s odkazem na žádost USA o vojenskou podporu od spojenců k zajištění Hormuzského průlivu, která zůstala bez odpovědi. „Ročně utrácíme na NATO stovky miliard dolarů, stovky miliard, abychom je chránili a abychom vždy pro ně byli, ale teď, na základě jejich činů, předpokládám, že už asi nemusíme, že?“ prohlásil.

„Proč bychom tu pro ně byli, když oni tu pro nás nejsou? Oni tam pro nás nebyli,“ řekl Trump na investičním fóru v Miami, kde si stěžoval na odmítnutí evropských spojenců z NATO poskytnout USA materiální podporu během nynější války proti Íránu, píše agentura Reuters.

ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Proč nemít v Bílém domě orangutana? Den Trumpa s Íránem

Připomněla, že Spojené státy své rozhodnutí zaútočit na Írán nekonzultovaly s evropskými spojenci a mnoho vůdců Aliance se proti tomuto kroku postavilo. Trump v různých okamžicích pronesl komentáře, jež vyvolaly otázky ohledně jeho ochoty dodržovat alianční článek pět, který stanoví, že útok na jeden členský stát je útokem na všechny.

Trump už během kampaně v roce 2024 pronášel výroky povzbuzující ruského prezidenta Vladimira Putina k útoku na evropské země NATO, které neplatily spravedlivý podíl na obraně. Zdálo se však, že během následujícího roku se jeho vztah s několika evropskými vůdci zlepšil. Vztahy mezi Washingtonem a Bruselem se však letos znovu zhoršily poté, co Trump zesílil své hrozby ohledně invaze do Grónska, které je zámořským územím Dánska, připomněl Reuters.

Trump se opět otřel o NATO: S Íránem nijak nepomohlo, nikdy na to nezapomeneme

Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán 28. února. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, raketami a střelami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu. Válka tak dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.

Trump v uplynulých dnech žádal o pomoc se zajištěním bezpečnosti v Hormuzském průlivu evropské členské státy NATO i další země. Kvůli jejich neochotě se zapojit je posléze označil za zbabělce. Evropské země ovšem mimo jiné namítají, že se války neúčastní a že s nimi USA, spojenec v NATO, zahájení úderů proti Íránu ani nekonzultovaly.

14. února 2026
Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

Nová jedenáctka je daleko lepším pivem než kdysi, říká o Svitavákovi jeho sládek

Sládek Jiří Karlík (v zeleném triku) ukazuje vedení města první uvařenou várku...

Velkou reinkarnací po čtvrt století prošla legendární značka svitavského piva, která skončila s původním pivovarem ve Svitavách. Za staronovým pivem stojí společně s kolegy někdejší zaměstnanec...

28. března 2026  8:31

TELEVIZIONÁŘ: Svěrákova devadesátka? Místo dortu dvacet pořadů včetně písní

Zdeněk Svěrák přebírá Křišťálový globus v karlovarském městském divadle (10....

K devadesátinám Zdeňka Svěráka připravila Česká televize nebývalou retrospektivu jubilantových děl, která obnáší dvacet pořadů napříč programy i žánry. Některé už se odvysílaly, ale vyloženě...

28. března 2026  8:21

Manévry u školy v Humpolci zavinil otec žačky, který si prohlížel zbraň v autě

Podezřelý muž poblíž humpolecké základní školy způsobil policejní manévry....

Před školou v Humpolci zaregistrovali žáci v pátek odpoledne muže se zbraní. Policie případ prověřovala, ale žádného případného útočníka v okolí nenalezla. Muž se nakonec kriminalistům přihlásil sám....

28. března 2026  8:15

Nepomohli jste s Íránem, proč bychom chodili na pomoc my? vzkázal Trump NATO

Donald Trump (27. března 2026)

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít Severoatlantické alianci na pomoc vzhledem k tomu, že NATO neposkytlo USA materiální podporu během...

28. března 2026  8:01

Zakažte klasiky, kritizují režim, vystřelil si vtipálek z ruských škol. Ty ho poslechly

Ruská škola v Čeljabinské oblasti (1. listopadu 2023)

Školy ve dvou ruských regionech dostaly pokyn od vládnoucí strany Jednotné Rusko, aby zakázaly díla klasiků ruské literatury, protože obsahují kritiku režimu. Ve skutečnosti pokyn rozeslal běloruský...

28. března 2026  7:48

Mapa do minulosti. Originální archiv dobových fotek ukazuje proměny Opavy

Originální archiv fotografií. Opava zpřístupnila Vzpomínkovou mapu, která...

Do doby monarchie, první republiky i časů, kdy opavské ulice v reakci na vpád sovětských vojsk „zdobily“ nápisy v azbuce či se stavěla tamní sídliště, zájemce přenese ojedinělý projekt opavské...

28. března 2026  7:26

Ve Špindlerově Mlýně zemřel čtyřicetiletý lyžař. Vyjel ze sjezdovky

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku zemřel v pátek před polednem zhruba čtyřicetiletý lyžař. Záchranáři se jej pokoušeli resuscitovat, ale neúspěšně.

28. března 2026  7:15

Plyn zdražuje kvůli válce okamžitě, ovlivní to i cenu elektřiny, upozorňuje energetik

Premium
Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON (27. března 2026)

Energetika nereaguje kvůli krizi na Blízkém východě jako benzinové pumpy. V tomto směru jsme odolnější, říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie. Pro stávající zákazníky má...

28. března 2026

Vařil pro Menzela i tisíce hostů. Jak se rodí šéfkuchař a proč je důležitá disciplína

Šéfkuchař Jiří Zeman - In Catering

Od motorestu přes Paříž a Londýn až k vedení kuchyní gastronomické skupiny. Jiří Zeman si kariéru odpracoval krok za krokem – bez zkratek a bez iluzí. V rozhovoru vzpomíná na natáčení filmu...

28. března 2026

Bojím se, že SPOLU není mrtvé. Bém o spolupráci s Babišem i šancích Kuby

Premium
Pavel Bém

Vládní protidrogový koordinátor a někdejší místopředseda ODS a primátor Prahy Pavel Bém neskrývá výhrady k současnému směřování své strany. „Na projektu Antibabiš se ODS znovu nenarodí,“ poznamenal...

28. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Se Zdeňkem se shodneme, že nejlepší je Záskok. Devadesát čeká i Miloně Čepelku

Premium
Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka (3. října 2022)

Herec, textař, scenárista a spisovatel Miloň Čepelka je jedním z pilířů souboru Divadla Járy Cimrmana a jeden z nejbližších přátel jubilanta Zdeňka Svěráka. Na jevišti se střetává se synem Josefem...

28. března 2026

Nespí, telefonují, prodávají. Investoři za války zažívají bezesné noci

Trhy kvůli úderu Američanů a Izraelců na Írán zažívají extrémní turbulence....

Rozkolísané burzy a komoditní i finanční trhy nedají obchodníkům vydechnout. Každé zaváhání se může investičně krutě nevyplatit. V anketě agentury Reuters se přiznávají, že kvůli nervovému vypětí...

28. března 2026

