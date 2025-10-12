„Je nařízeno vyhovět žádosti o odklad federální správy Národní gardy,“ uvedl podle AFP odvolací soud. Bílý dům zdůvodňoval svoji žádost o nasazení Národní gardy do Chicaga nutností „chránit tamní federální agenty a majetek před násilnými protesty“, které se odehrály před budovami imigrační policie.
Příslušníci Národní gardy tak mohou zůstat ve státě Illionois, ale nemohou být vysláni přímo do Chicaga, kam už bylo vysláno podle americké armády přibližně 200 příslušníků národní gardy z Texasu a 300 členů tohoto rezervního sboru z Illinois. Rozhodnutí odvolacího soudu umožňuje pozastavit nasazení vojsk, dokud nebudou předloženy další argumenty.
Chicago je pátým městem spravovaným demokraty, ve kterém Trump nařídil nasazení Národní gardy. To až dosud bylo výjimečným opatřením. Vojáky v posledních měsících poslal do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, pokaždé navzdory odporu místních úřadů, považujících takové opatření za neoprávněné.
Jeho rozhodnutí o nasazení Národní gardy v Portlandu v Oregonu federální soudkyně před několika dny dočasně zablokovala.
Trump dal tento týden dal najevo, že pokud soudy budou blokovat jeho rozhodnutí o nasazení Národní gardy v různých městech, mohl by využít zákon o povstání z roku 1807.