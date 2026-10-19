Pelosiová připomněla, že přesně 16. října 2019 Trumpovi řekla, že s ním „všechny cesty vedou k Putinovi“. O sedm let později, 16. října 2026, prezident podepsal exekutivní příkaz, kterým zrušil nové protiruské sankce.
Kongres je přitom schválil teprve minulý měsíc. Podle Pelosiové tím uráží americkou demokracii i armádu, zvlášť když Rusko pomáhá Íránu s útoky na americké jednotky.
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V příspěvku uvedla, že se připojuje k republikánským senátorům a odsuzuje tuto „kapitulaci před ruským diktátorem, který na Ukrajině masakruje nevinné civilisty“.
Opět tak položila otázku, co přesně Putin na Trumpa má, že je ochoten zrazovat americké hodnoty. Na rušení sankcí reagoval i Volodymyr Zelenskyj. Tlak na Moskvu podle něj polevuje a ustupování Putina jen povzbuzuje k dalším útokům.
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Kritika přichází v době, kdy Moskva usiluje o jednání s USA bez účasti Ukrajiny. Putin navrhl summit s Trumpem a čínským lídrem Si Ťin-pchingem na listopadovém zasedání APEC v Číně.
Cílem má být dojednání konce války bez Zelenského. Kreml jednání potvrdil a Bílý dům připouští, že by Trump mohl být myšlence nakloněn.
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