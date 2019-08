Začni cvičit. Trump si na mítinku omylem utahoval z váhy svého příznivce

Trumpův fanoušek Frank Dawson v následném rozhovoru s televizí Fox News uvedl, že to prezidentovi nezazlívá.



„Ten chlap má vážný problém s nadváhou. Běž domů. Začni cvičit. Dostaňte jej odsud pryč,“ řekl Trump poté, co jeho proslov přerušil rozruch na tribuně za jeho zády.

When Trump’s New Hampshire klan rally was interrupted by protesters last night, Trump looked up and fat-shamed the first person he saw:



“That guy’s got a serious weight problem. Go home! Start exercising!”



But, it turns out, “that guy” was a Trump supporter. pic.twitter.com/mg8pLBoPC0