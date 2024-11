O kapesné přijdete za 38 dní. Trump mladší se veřejně vysmál Zelenskému

Donald Trump mladší sdílel na svých sítích video, v němž Zelenskyj stojí po boku zvoleného prezidenta a je smutný. Kamera přibližuje Zelenského obličej, video se zbarví černobíle a před ukrajinským prezidentem padají dolarové bankovky. „Můj úhel pohledu: O kapesné přijdete za 38 dní,“ napsal k tomu Trump mladší.

Na příspěvek upozornil web deníku The Daily Telegraph. „Vypadá to, že se (Trump mladší) vysmívá Zelenskému kvůli ztrátě amerického příspěvku poté, co se jeho otec vrátí do Bílého domu,“ okomentoval video deník.

Nově zvolený americký prezident Donald Trump opakovaně prohlašoval, že válku na Ukrajině ukončí po svém nástupu za 24 hodin. Zároveň byl dlouhodobým kritikem masivních balíčků pomoci, které z Washingtonu do Kyjeva proudí.

Okamžitě po vítězství v prezidentských volbách si však Trump telefonoval se Zelenským, což Ukrajina, která se spoléhá na americkou pomoc, považuje za dobré znamení. Hovor podle zahraničních médií rozptýlil Zelenského obavy ohledně přístupu Trumpa k Ukrajině, neboť zvolený americký prezident řekl, že Ukrajinu podpoří.

Video Trumpa mladšího však vyvolává obavy. The Telegraph totiž připomíná, že by mohl mít v otcově administrativě významnou roli. V současnosti spolu s mladším bratrem Ericem řídí otcovu společnost Trump Organization jako její výkonný viceprezident.

Administrativa dosluhujícího amerického prezidenta Joea Bidena se tak i kvůli nejistotě z možného vývoje situace snaží doručit na Ukrajinu co nejvíce vojenské pomoci, dokud to jde. Inauguraci Trumpa je v plánu 20. ledna.