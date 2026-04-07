V EU je trochu chaos, potřebuje napravit, řekl Trump mladší v Banja Luce

  21:29
Nejstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterý při návštěvě bosenské Republiky srbské řekl, že v EU je tak trochu chaos. Cesta Donalda Trumpa mladšího je považována za výraz podpory pro sesazeného lídra bosenských Srbů, separatistu Milorada Dodika. Evropskou unii během úterní návštěvy Budapešti kritizoval také americký viceprezident J.D. Vance.
Nejstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa při návštěvě bosenské Republiky srbské řekl, že v EU je tak trochu chaos. (7. dubna 2026)

Donald Trump mladší přijel do Banja Luky jako host Dodikova syna Igora. „V Evropské unii je tak trochu chaos,“ řekl Trump mladší během uzavřené panelové diskuze s politiky a zástupci byznysu. Dodal, že od podnikatelů z různých částí světa se mu doneslo, že o Evropě mluví jako o „katastrofě“.

„Cítí ale také, že je to katastrofa, kterou je třeba napravit kvůli dopadu, jaký má na hodnoty a západní civilizaci,“ uvedl Trump mladší, který spolu s bratrem Erikem vede společnost The Trump Organization.

Republika srbská je jedním ze dvou autonomních regionů tvořících Bosnu, druhou státní entitou je Federace Bosny a Hercegoviny.

S prezidentem vás milujeme. Vance přijel podpořit Orbána, Brusel nařkl z vměšování

Panelová diskuze byla podle Reuters přístupná jen médiím blízkým vládě Republiky srbské, nicméně video s výroky Trumpa mladšího vysílala regionální televize.

Dodik byl funkce prezidenta Republiky srbské loni v srpnu formálně zbaven poté, co byl dříve odsouzen k ročnímu vězení a zákazu výkonu veřejných funkcí. Nacionalista Dodik dlouhodobě patří ke stoupencům Ruska a od loňského návratu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu chválí i politiku šéfa Bílého domu.

„Příjezd (amerického viceprezidenta) Vance do Maďarska a Donalda Trumpa mladšího do Banja Luky je signálem důležitého posunu americké administrativy za prezidenta Trumpa a svědčí o zájmu o tuto část Evropy,“ napsal Dodik na sociální síti X.

Viceprezident Vance několik dnů před volbami v Maďarsku přijel podpořit současného premiéra Viktora Orbána. „Bruselské byrokraty“ obvinil z toho, že se pokusili poškodit maďarskou ekonomiku a energetickou nezávislost. Po Orbánově boku mluvil o jednom z nejhorších příkladů zahraničního vměšování do voleb.

Americké ministerstvo financí loni v říjnu bez vysvětlení zrušilo sankce vztahující se na Dodika, jeho příbuzné a spojence.

