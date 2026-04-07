Donald Trump mladší přijel do Banja Luky jako host Dodikova syna Igora. „V Evropské unii je tak trochu chaos,“ řekl Trump mladší během uzavřené panelové diskuze s politiky a zástupci byznysu. Dodal, že od podnikatelů z různých částí světa se mu doneslo, že o Evropě mluví jako o „katastrofě“.
„Cítí ale také, že je to katastrofa, kterou je třeba napravit kvůli dopadu, jaký má na hodnoty a západní civilizaci,“ uvedl Trump mladší, který spolu s bratrem Erikem vede společnost The Trump Organization.
Republika srbská je jedním ze dvou autonomních regionů tvořících Bosnu, druhou státní entitou je Federace Bosny a Hercegoviny.
|
Panelová diskuze byla podle Reuters přístupná jen médiím blízkým vládě Republiky srbské, nicméně video s výroky Trumpa mladšího vysílala regionální televize.
Dodik byl funkce prezidenta Republiky srbské loni v srpnu formálně zbaven poté, co byl dříve odsouzen k ročnímu vězení a zákazu výkonu veřejných funkcí. Nacionalista Dodik dlouhodobě patří ke stoupencům Ruska a od loňského návratu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu chválí i politiku šéfa Bílého domu.
„Příjezd (amerického viceprezidenta) Vance do Maďarska a Donalda Trumpa mladšího do Banja Luky je signálem důležitého posunu americké administrativy za prezidenta Trumpa a svědčí o zájmu o tuto část Evropy,“ napsal Dodik na sociální síti X.
Viceprezident Vance několik dnů před volbami v Maďarsku přijel podpořit současného premiéra Viktora Orbána. „Bruselské byrokraty“ obvinil z toho, že se pokusili poškodit maďarskou ekonomiku a energetickou nezávislost. Po Orbánově boku mluvil o jednom z nejhorších příkladů zahraničního vměšování do voleb.
Americké ministerstvo financí loni v říjnu bez vysvětlení zrušilo sankce vztahující se na Dodika, jeho příbuzné a spojence.