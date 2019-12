Trump junior zabil v Mongolsku ohroženou ovci, o povolení požádal až poté

Podle listu The Independent se Trump mladší vydal na exkurzi do Mongolska společně se svým desetiletým synem Donaldem. Na místě se mu dostalo zvláštního zacházení, a to jen pár týdnů poté, co se představitelé mongolské vlády setkali s americkými vládními činiteli v Bílém domě ve Washingtonu.

Trump ohroženou ovci argali údajně zastřelil v odlehlém regionu na západě Mongolska. Na lov se vydal v noci se skupinou místních loveckých průvodců a k usmrcení zvířete použil pušku s laserovým zaměřovačem.



Průvodci museli následně zvíře najít za pomoci baterek a na Trumpovu žádost ho opatrně přenést tak, aby mu nepoškodili drahocennou srst a rohy.

Administrativa amerického prezidenta Trumpa se snaží v posledních letech své vztahy s Mongolskem značně posílit, a to kvůli jeho strategickému umístění mezi Čínou a Ruskem. USA se chce podle listu Pro Publica upevněním přátelství připravit na rostoucí světový vliv Pekingu.



Zisk povolení na odstřel argali, která je ceněná pro svou srst, maso a rohy, určuje podle odborníků převážně politika, konexe a peníze. Trump mladší se ale s povolením neobtěžoval a požádal o ně až po zastřelení ohroženého zvířete. Ačkoli ho následně dostal, jde podle expertů o ojedinělý případ.

Podle vědce Amgalanbaatara Sukha, který vede středisko zkoumající argali, rozhodují o povolení k lovu těchto ovcí především kontakty na vysoké úrovni, takže ho nemá šanci získat nikdo bez konexí. Vláda v letošní lovecké sezoně, jež trvá od začátku července do konce září, vydala 86 povolení.



Trumpa hlídala ochranka a mongolská vláda mu byla k službám

Trump mladší se během své návštěvy Mongolska sešel soukromě s prezidentem Chaltmágínem Battulgou. Podle svého mluvčího nicméně výlet do Mongolska zakoupil už v roce 2015 na dobročinné aukci Národní střelecké asociace (NRA), tedy ještě před kandidaturou svého otce na prezidenta USA.



Argali Argali je největším druhem ovce na světě. Zatímco samice může vážit až sto kilogramů, samci mají i více než tři sta kilogramů. Jejich rohy dosahují celkové délky až 190 centimetrů a váží kolem dvaceti kilogramů. Ovce mohou mít různou barvu, která se pohybuje od světle žluté přes červenohnědou až k tmavě šedohnědé. Zdroj: Wikipedia

Ačkoli se Trump junior ohání tím, že si všechno na výletě zaplatil, letěl komerčním letem, získal potřebná povolení a na organizaci jeho výletu se nepodílely mongolské ani americké úřady, opak je pravdou.

Jandos Ahat ze strany mongolského prezidenta potvrdil, že lovecký zájezd organizovali mongolští úředníci a výletu se zúčastnili také zaměstnanci americké ambasády.

Trumpa mladšího navíc podle loveckých průvodců neustále střežila pětice amerických bodyguardů.

Trump svoji návštěvu sdílel se svými fanoušky na Instagramu, kam nahrál nespočet fotografií, na nichž stojí před jurtou, jede na koni nebo drží orla. Trump mladší i jeho bratr Eric jsou vášnivými lovci. V minulosti se vyfotili s mrtvým slonem, buvolem nebo leopardem, které zastřelili na safari v Africe.

