Pete Hegseth, ministr války. Rezort obrany změnil svou tvář dle Trumpova přání

Autor:
  17:46
Americké ministerstvo obrany zareagovalo na páteční nařízení prezidenta Donalda Trumpa, který ve svém výnosu udělil rezortu druhotný název ministerstvo války. Titul ministr války od soboty používá šéf rezortu Pete Hegseth, jenž si na svou kancelář nechal vyrobit novou ceduli. Přejmenovaly se i oficiální účty ministerstva na sociálních sítích a další kanceláře.

O změně informovala Hegsethova kancelář ve videu, na kterém je vidět, jak pracovníci na jeho dveře věší zbrusu novou ceduli. „Pete Hegseth, ministr války,“ píše se na plaketě.

Pracovníci úřadu hned nato odstranili i další cedule, které na ministerstvu připomínaly zavedenější název. Při potlesku přítomných se tak oficiálně přejmenoval sekretariát ministerstva, hlavní kancelář, ba dokonce zmizel také velký zlatý název ministerstva obrany v Pentagonu, kde má rezort hlavní sídlo, v nejbližší době tam bude nainstalován nově schválený název.

Změnu avizoval i oficiální účet ministerstva na síti X prostřednictvím dalšího videa, na kterém Hegseth hovoří o tom, že nadešel čas změnit ministerstvo obrany na ministerstvo války. Změna názvu bude podle něj návratem k válečnickému étosu boje za vítězství.

Americký ministr obrany Pete Hegseth během návštěvy základny Pearl Harbor-Hickam v Tichomoří (26. března 2025)
Změna ministerstva obrany na ministerstvo války byla v USA rychlá (6. září 2025)
Donald Trump v Bílém domě během návštěvy jihokorejského prezidenta I Če-mjonga (25. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump při svém „zásadním projevu“ v Bílém domě (22. srpna 2025)
31 fotografií

Hegsethova slova doplnily také historické ukázky z válečných konfliktů, do kterých se americká armáda zapojila. Video ukazuje vojáky například ve válce ve Vietnamu či v Koreji.

Americké ministerstvo války založil v roce 1789 první americký prezident George Washington jako reakci na boj s Britským impériem. V roce 1947 prezident Harry Truman rezort reorganizoval a v roce 1949 byl úřad přejmenován na ministerstvo obrany.

Ministerstvo obrany i války. Trump přidal Pentagonu druhý název jako symbol síly

Prezident Trump bezprostředně po svém podpisu nařízení v Oválné pracovně prohlásil, že změna symbolizuje americké vítězství a americkou sílu. O změně názvu mluvil od konce srpna s tím, že americkou sílu stále považuje za neuvěřitelnou. Trump tehdy také podotkl, že změna se všem velmi líbí. O Hegsethovi jako o ministru války prezident hovořil ještě před začátkem léta, připomenul server The Hill.

„Obrana je defenzivní. Chceme být defenzivní, ale chceme být také ofenzivní. Musíme být. Prostě mi to znělo lépe,“ vysvětloval Trump svůj nápad na tiskové konferenci 25. srpna.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Pete Hegseth, ministr války. Rezort obrany změnil svou tvář dle Trumpova přání

Americké ministerstvo obrany zareagovalo na páteční nařízení prezidenta Donalda Trumpa, který ve svém výnosu udělil rezortu druhotný název ministerstvo války. Titul ministr války od soboty používá...

6. září 2025  17:46

Londýnská policie zatkla desítky lidí podporujících propalestinské teroristy

Londýnská policie zatkla desítky lidí na demonstraci na podporu propalestinské organizace Palestine Action, kterou britská vláda zakázala na základě protiteroristických zákonů.

6. září 2025  17:37

Americká kampaň bývalé Miss. Lidovecká naděje bude voliče navštěvovat doma

Zazvonit, zeptat se, vysvětlil a jít dál. Dvojka kandidátky koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji Monika Brzesková z KDU-ČSL chystá kampaň v americkém stylu. Voliče bude přesvědčovat přímo u nich...

6. září 2025  17:31

Vlak usmrtil na Náchodsku ženu, trať přes tři hodiny stála. Cestující evakuovali

Osmatřicet lidí evakuovali hasiči po sobotním poledni ze spěšného vlaku u Bohdašína na Náchodsku. Vlak tam srazil a usmrtil ženu. Provoz na trati mezi Červeným Kostelcem na Náchodsku a Malými...

6. září 2025  14:42,  aktualizováno  17:24

Tady gigafactory určitě nebude, prohlásil Babiš v Dolní Lutyni na Karvinsku

Nedůvěru až odmítavý postoj projevil šéf hnutí ANO a současně jeho moravskoslezský volební lídr Andrej Babiš k projektu gigafactory na Karvinsku. Řekl to na dotaz jedné z účastnic mítinku v obci...

6. září 2025  17:21

Mezi stánky na hlavní třídě v Karlových Varech spadl strom, zranil dva lidi

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu odpoledne strom na prodejní stánky. Podle náměstka krajských hasičů Dušana Uhlíka pád stromu zranil dva lidi, muž i žena skončili v nemocnici.

6. září 2025  17:11

Golfová hřiště zvyšují riziko vzniku Parkinsona, šokovala studie

Lidé žijící v blízkosti golfových hřišť by mohli být ohroženi používáním pesticidů. Konkrétně se vystavují vyššímu riziku vzniku Parkinsonovy choroby. Vyplývá to z americké studie zveřejněné už v...

6. září 2025  16:29

Rychlík usmrtil mezi Libní a Běchovicemi člověka, provoz na koridoru stál

Na železničním koridoru v Praze mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu odpoledne rychlík Valašský expres člověka. Kolizi nepřežil, uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana...

6. září 2025  15:22,  aktualizováno  16:13

Izrael zničil sídlo Hamásu v Gaze. Palestinci prchají na jih k Chán Júnisu

Izraelská armáda zničila ve městě Gaza budovu, o níž tvrdila, že v ní má základnu teroristické hnutí Hamás. Předtím armáda vyzvala k evakuaci okolí. Vícepodlažní budovu podle Izraele využíval Hamás...

6. září 2025  13:08,  aktualizováno  15:09

Čína pracuje na svém novém „Suezu“. Místo lodí sází na železnici

Čína reaguje na celní válku se Spojenými státy a snaží se pro své zboží najít nová odbytiště. Čínští politici do budoucna věří zejména v mnohem výraznější nárůst exportu do Evropy. Mimo jiné proto...

6. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

V Miláně se loučí s módním návrhářem Armanim. Přišli bossové průmyslu i sportu

Lidé seřazení v dlouhých frontách se před sídlem módní značky Armani v Miláně přicházejí rozloučit s jejím zakladatelem Giorgiem Armanim. Slavný italský návrhář zemřel ve čtvrtek ve věku 91 let....

6. září 2025  13:46,  aktualizováno  14:44

Okamura si klade podmínky pro vstup do vlády. Žádá revizi pobytu Ukrajinců

Mezi zásadní podmínky opozičního hnutí SPD pro vstup do vlády patří revize pobytových povolení všech Ukrajinců v Česku. Předseda SPD Tomio Okamura to řekl v diskusním pořadu televize Nova Za pět...

6. září 2025  14:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.