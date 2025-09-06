Pete Hegseth, ministr války. Rezort obrany změnil svou tvář dle Trumpova přání

O změně informovala Hegsethova kancelář ve videu, na kterém je vidět, jak pracovníci na jeho dveře věší zbrusu novou ceduli. „Pete Hegseth, ministr války,“ píše se na plaketě.
Pracovníci úřadu hned nato odstranili i další cedule, které na ministerstvu připomínaly zavedenější název. Při potlesku přítomných se tak oficiálně přejmenoval sekretariát ministerstva, hlavní kancelář, ba dokonce zmizel také velký zlatý název ministerstva obrany v Pentagonu, kde má rezort hlavní sídlo, v nejbližší době tam bude nainstalován nově schválený název.
Změnu avizoval i oficiální účet ministerstva na síti X prostřednictvím dalšího videa, na kterém Hegseth hovoří o tom, že nadešel čas změnit ministerstvo obrany na ministerstvo války. Změna názvu bude podle něj návratem k válečnickému étosu boje za vítězství.
Hegsethova slova doplnily také historické ukázky z válečných konfliktů, do kterých se americká armáda zapojila. Video ukazuje vojáky například ve válce ve Vietnamu či v Koreji.
Americké ministerstvo války založil v roce 1789 první americký prezident George Washington jako reakci na boj s Britským impériem. V roce 1947 prezident Harry Truman rezort reorganizoval a v roce 1949 byl úřad přejmenován na ministerstvo obrany.
Ministerstvo obrany i války. Trump přidal Pentagonu druhý název jako symbol síly
Prezident Trump bezprostředně po svém podpisu nařízení v Oválné pracovně prohlásil, že změna symbolizuje americké vítězství a americkou sílu. O změně názvu mluvil od konce srpna s tím, že americkou sílu stále považuje za neuvěřitelnou. Trump tehdy také podotkl, že změna se všem velmi líbí. O Hegsethovi jako o ministru války prezident hovořil ještě před začátkem léta, připomenul server The Hill.
„Obrana je defenzivní. Chceme být defenzivní, ale chceme být také ofenzivní. Musíme být. Prostě mi to znělo lépe,“ vysvětloval Trump svůj nápad na tiskové konferenci 25. srpna.