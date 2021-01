Další republikáni podporují Trumpův impeachment. Pence 25. dodatek nepoužije

Sněmovna reprezentantů přesto v noci na středu schválila výzvu, aby Pence 25. dodatek použil. Reaguje na události minulé středy, kdy dav Trumpových příznivců zaútočil na budovu Kongresu, kde se právě projednávaly výsledky prezidentských voleb.

Pence v dopise citovaném agenturou AP uvedl, že mechanismus 25. dodatku by neměl být používán „jako prostředek k potrestání nebo uzurpaci“, ale vyhrazen pro případy zdravotní nebo duševní nezpůsobilosti. „Nevěřím, že takový postup je v nejlepším zájmu našeho národa nebo v souladu s naší ústavou,“ uvedl Pence podle agentury Reuters.

Pence vyzval Kongres, aby se spíše než na vzájemné spory soustředil na hladké předání moci. Pelosiová již dříve prohlásila, že pokud Pence odmítne použít 25. dodatek ústavy, Sněmovna reprezentantů přejde k prosazování ústavní žaloby.



Na to, aby prošla Sněmovnou reprezentantů, stačí prostá většina, a tu demokraté v této komoře mají. Již nejméně čtyři republikánští kongresmani oznámili, že budou hlasovat pro impeachment prezidenta Trumpa. Demokraté však k prosazení ústavní žaloby potřebují na své straně 17 republikánů v Senátu. Takový výsledek se neočekává.



Pro impeachment Trumpa jsou z jeho republikánské strany rozhodnuti hlasovat kongresmani John Katko a Adam Kinzinger a také Liz Cheneyová, dcera někdejšího viceprezidenta Dicka Cheneyho, která je podle agentury AP třetí nejvýše postavenou republikánkou ve Sněmovně reprezentantů.



„Prezident Spojených států svolal dav, shromáždil ho a zažehl plameny tohoto útoku. Žádný americký prezident nikdy víc nezradil svůj úřad a svou přísahu na ústavu. Budu hlasovat pro impeachment prezidenta,“ prohlásila Cheneyová.

List The New York Times v úterý napsal, že lídr republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell je potěšen snahami demokratů o impeachment prezidenta. To podle deníku naznačuje odklon části republikánů od Trumpa. McConnell je přesvědčen, že snahy o impeachment usnadní vyloučení prezidenta z Republikánské strany, dodal list The New York Times.

Demokraté by také mohli využít situace, aby prosadili hlasování o zablokování možnosti kandidatury Trumpa v budoucích prezidentských volbách. K tomu by stačila i v Senátu prostá většina, napsala agentura Reuters. Trump již dříve uvedl, že plánuje ucházet se v roce 2024 o úřad znovu.



V úterý pozdě večer místního času většina členů Sněmovny souhlasila s výzvou pro viceprezidenta Pence, aby použil 25. dodatek ústavy. Výzva nemá žádnou právní závaznost a někteří demokraté proto prohlásili, že toto hlasování bylo „totální ztrátu času“.



Příslušný výbor Sněmovny reprezentantů také schválil parametry, podle kterých se bude řídit dnešní diskuse a následné hlasování o žalobě na Donalda Trumpa. Pelosiová jmenovala devítičlenný tým, který proceduru hlasování o impeachmentu povede, v jeho čele stojí Jamie Raskin.

YouTube zablokoval Trumpovi účet

Server YouTube „nejméně na jeden týden“ pozastavil možnost nahrávat nové příspěvky na kanál amerického prezidenta Donalda Trumpa a také smazal jeho poslední video, které údajně porušuje pravidla této platformy. Platforma také omezila možnost přidávat komentáře, své rozhodnutí oznámila na twitteru.



„Vzhledem k přetrvávajícím obavám z násilí také na dobu neurčitou znemožníme přidávání komentářů na kanálu prezidenta Trumpa, stejně jako jsme tak učinili u jiných kanálů, kde jsme měli obavy o bezpečnost,“ uvedl YouTube na twitteru. Kanál videí prezidenta Trumpa sleduje 2,8 milionu uživatelů.