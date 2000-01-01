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Přelet Air Force One nad Bílým domem. Děti převlečené za vojáky, Barbie nebo Spider-Mana. A opodál seriózní ministr „války“ Pete Hegseth, bez kostýmu. V Bílém domě se opět slavil Halloween. Donald a Melania Trumpovi přivítali ve čtvrtek na Jižním trávníku přes šest tisíc dětí, kteří si přišli k americkému prezidentovi a první dámě pro „trick or treat“.
Autor: Reuters
Nad hlavami účastníků se během akce prohnal nový Air Force One v charakteristických barvách – červené, bílé, modré a zlaté. Nad Jižním trávníkem se proletěl dvakrát.
Autor: AP
Sladěné do růžova zapózovaly s prezidentským párem tři dívky oblečené jako panenky Barbie. Jedna z nich měla na sobě dokonce „prodejní krabici“.
Autor: AP
Chlapec převlečený za „otce zakladatele“ Spojených států předal prezidentovi k podpisu historický dokument – pravděpodobně Ústavu nebo Deklaraci nezávislosti.
Autor: AP
V době, kdy prezident Donald Trump zvažuje další postup ve válce s Íránem, přišel symbolicky oslavit svátek mrtvých ministr války Pete Hegseth.
Autor: AP
Akce se zúčastnily zaměstnanci Trumpovy administrativy, kteří přivedli své rodiny. Kromě Hegsetha přišel také Trumpův poradce Stephen Miller a obchodní advokát Jamieson Greer.
Autor: AP
Na akci přišli také zástupci armády, bezpečnostních složek, pěstounských a adoptivních rodin.
Autor: AP
Kromě koledování rozdávalo ministerstvo financí koledníkům omalovánky, jimiž propagovalo „Trumpovy účty“. Centrum vědy a průmyslu poskytlo dětem sadu pro vědecké experimenty v rámci programu STEAM.
Autor: AP
Děti stály s taškami a čekaly na sladkosti. Často nešlo poznat, za co přesně jsou převlečení.
Autor: AP
Bílý dům byl pro tuto příležitost vyzdoben obrovským měsícem na balkóně. Pozemek zase pokrývaly dýně a tykve.
Autor: Reuters