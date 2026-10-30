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KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě
Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...
Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek
Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...
Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná
Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...
Koalice protlačila konec poplatků ČT a rozhlasu v sobotu po půl páté ráno
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků, zatím tedy jen v prvním čtení. Vláda chce, aby Česká televize a Český rozhlas byly...
Přijímačky krok za krokem. Jak se nejlépe rozhodnout, radí autorka projektu
Přijímačky krok za krokem provedou žáky i rodiče kompletním výběrem oborů i tréninkem na přijímací zkoušky na střední školy. „Aby se člověk v datech a informacích vyznal, musí být tak trochu...
Víkendových protestů ve Francii se zúčastnilo 320 tisíc lidí. Demonstruje se i v Německu
Sobotních protestů se na řadě míst Francie zúčastnilo přibližně 320 tisíc lidí, uvedlo francouzské ministerstvo vnitra. Situace je podle něj celkově klidná oproti minulé sobotě, zatčeno bylo na...
Zelenskyj jednal s Erdoganem o mírových rozhovorech. Konat by se mohly v listopadu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jednal o připravovaných trojstranných rozhovorech mírových vyjednavačů ze Spojených...
USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření
Velvyslanectví Spojených států v Moskvě v sobotu varovalo před možným útokem s velkým počtem obětí v parku Caricyno na jihu ruské metropole. Ruská tajná služba FSB podle státní agentury TASS uvedla,...
Čína touží po lepším hovězím. Sváží sperma od nejlepších býků
Čína po několikaletém omezení dovozu znovu nakupuje genetický materiál ze zahraničí. Chce zlepšit kvalitu svého skotu, zvýšit produkci hovězího masa i mléka a omezit závislost na dovozu potravin....
Polský prezident se vrátil kvůli sporu o ústavní soud. V budově došlo k potyčkám
Polský prezident Karol Nawrocki vstoupil v noci na sobotu do budovy ústavního soudu. Budovu, v níž je shromážděna část soudců, hlídá kordon policistů. Nawrocki se kvůli krizi kolem ústavního soudu v...
Kdo zabil Míšu Sikorovou? Před deseti lety měla premiéru seriálová událost Pustina
Syrový obraz severočeské krajiny, soustředěné herecké výkony, propracovaný scénář a precizní režie. Těmito i dalšími kvalitami přikovalo diváky k obrazovkám osmidílné kriminálně-sociální drama...
K EU se Srbsko zatím nepřipojí. Moskva je náš ochránce a partner, hlásá vítězné hnutí
Srbsko sice mění svoje vedení, ale jeho shovívavý vztah k Rusku zjevně zůstává. I to odhalilo nedávné vyjádření Jova Bakiće, zástupce protestního hnutí Studentská kandidátka. Jak totiž řekl v...
OBRAZEM: Ulice v New Yorku zaplnila halloweenská výzdoba. Prohlédněte si zdejší domy
New York se po roce opět proměnil v jedno velké halloweenské království. Ulice Brooklynu i Manhattanu zaplavily tisíce detailně propracovaných dekorací. Od obřích pavučin šplhajících po historických...
V hotelovém bazénu v Indii zemřeli Slovák a Němec. Zřejmě je zabil elektrický proud
V indickém Béngalúru zemřel v pátek večer v bazénu pětihvězdičkového hotelu 45letý Slovák a 57letý Němec, zřejmě po zásahu elektrickým proudem. Další dva muži, kteří se je pokoušeli zachránit,...
Prodej venkovského stavení Bernartice - Borovsko, okr. Benešov
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Na cappuccino s alpakou. V Srbsku otevřeli kavárnu s netradičními společníky
Kavárna v severním Srbsku má neobvyklé návštěvníky – šest alpak. Tato jihoamerická zvířata různých barev a velikostí se zde volně procházejí mezi stoly a dělají hostům společnost u kávy.
Lidé z okupovaných Olešek dorazili na Ukrajinu. Zelenskyj děkuje Trumpové
Tři letadla přepravující evakuované obyvatele města Olešky, které se nachází na území Ukrajiny okupovaném Ruskem, přistála na letišti u běloruského města Homel. Informovala o tom v sobotu běloruská...