Kanada bude se cly velmi spokojená. Trump na schůzce s Carneym mírní napětí

Autor: ,
  19:50
Americký prezident Donald Trump chce jednat s kanadským premiérem Markem Carneym o snížení cel na klíčové kanadské sektory. Trump to podle agentury Reuters prohlásil na úvod úterního setkání s Carneym v Bílém domě. Prezident Spojených států rovněž zmínil, že existuje naděje, že by se připravovaný mír mezi Izraelem a hnutím Hamás týkal nejen Gazy, ale celého Blízkého východu.
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...

Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném jednání v Bílém domě. (7. října 2025) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...
16 fotografií

„Myslím, že Kanada bude s cly velmi spokojená,“ řekl Trump s tím, že cílem dnešních jednání je zmírnit obchodní napětí mezi Washingtonem a Ottawou. Poznamenal, že Spojené státy chtějí, aby se Kanadě hospodářsky dařilo, zároveň ale poznamenal, že obě země si konkurují a jsou v přirozeném sporu.

Trump uvalil nová cla na dovoz z desítek zemí, týkají se Indie i Švýcarska

„Miluji Kanadu a kanadský lid, Mark to tady (v případě USA) cítí stejně,“ řekl Trump. Americký prezident při Carneyho uvítacím proslovu zmínil i možnost spojení obou zemí, což Carney podle BBC ponechal stranou. Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Kanada by se měla stát součástí Spojených států.

Celní spor mezi USA a Kanadou se vyhrotil poté, co americká vláda zvýšila dovozní poplatky i kvůli tomu, že Kanada podle Washingtonu nedostatečně bojuje s pašováním drog do Spojených států přes společné hranice. Trump v této souvislosti zmiňuje především opioid fentanyl, ač Kanada poukazuje na to, že objem této drogy pašované přes severní hranici do USA je minimální.

Trump tlačí na zisk nobelovky. Co udělá, pokud ji nedostane? bojí se Norové

Toto téma dnes Trump opět otevřel, na což Carney reagoval tím, že Kanada ostrahu hranic zpřísnila. „Fentanylová krize neskončila,“ poznamenal americký prezident.

Trump rovněž uvedl, že by bylo dobré vyjednat nové podmínky dohody o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA). Zmínil také, že Spojené státy s Kanadou spolupracují i v obranném sektoru, a to na společném protiraketovém štítu Goldem Dome (Zlatá kupole).

23. září 2025

Mír nejen v Pásmu Gazy

Při jednání rovněž americký prezident řekl, že existuje naděje, že mír by mohl zavládnout nejen v palestinském Pásmu Gazy, ale také na celém Blízkém východě. Trump rovněž podle BBC řekl, že dohoda, která by ukončila boje v Gaze, je velmi blízko. Izraelská armáda vede v Gaze ofenzivu proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás.

„Myslím, že existuje možnost mít na Blízkém východě mír,“ řekl Trump. Podle Reuters se k tématu Gazy vyjádřil prezident optimisticky, když řekl, že na další kolo jednání právě odcestoval americký tým.

Trump hovořil s Hamásem o ukončení války v Gaze. Jednání označil za pozitivní

Trump navrhl mírový plán, který počítá s ukončením války v Gaze a s propuštěním rukojmích, které Hamás zadržuje. Izrael s návrhem souhlasil a souhlas vyslovil i Hamás, podle kterého je ovšem nutné dojednat technické provedení výměny rukojmích za propuštěné palestinské vězně. Dalšími spornými body je odchod izraelské armády z Pásma Gazy a odzbrojení Hamásu.

Trump v úterý uvedl, že jakmile bude dohoda uzavřena, učiní Spojené státy vše pro to, aby všechny strany podmínky ujednání dodržely.

Americký prezident se rovněž snaží dojednat zastavení bojů na Ukrajině, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi. Trump řekl, že dosažení dohody s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se ukázalo být složitější než v případě Gazy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Kanada bude se cly velmi spokojená. Trump na schůzce s Carneym mírní napětí

Americký prezident Donald Trump chce jednat s kanadským premiérem Markem Carneym o snížení cel na klíčové kanadské sektory. Trump to podle agentury Reuters prohlásil na úvod úterního setkání s...

7. října 2025  19:50

Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

Sledujeme online

Premiér Petr Fiala skončí v čele ODS a nebude už kandidovat na předsedu. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice SPOLU nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto...

7. října 2025  18:30,  aktualizováno  19:39

Starostku v Německu pobodali: policie odvedla adoptivního syna v poutech

Ve městě Herdecke na západě Německa v úterý byla nově zvolená starostka pobodána nožem. Sociální demokratka Iris Stalzerová je podle médií v kritickém stavu. Kancléř Friedrich Merz čin odsoudil a...

7. října 2025  14:36,  aktualizováno  19:23

VIDEO: Autobus jel v Indii po dálnici a náhle se na něj sesunula hora

Při dopravní nehodě na severu Indie zahynulo nejméně 18 lidí a další byli zraněni, když se na jejich autobus sesunula půda. Nehoda se stala na dálnici ve státě Himáčalpradéš, po níž přejížděl autobus...

7. října 2025  19:22

Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU

Na budovách vysokých škol a univerzit v Česku se objevily palestinské vlajky. Jedna je například na budově pražské UMPRUM. Další na budově Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) nebo na filozofické...

7. října 2025  18:51

Jak často pracují europoslanci? Podívejte se, jak si vedou ti čeští

Přemýšleli jste, kteří poslanci Evropského parlamentu skutečně dělají svou práci? Nejste sami, píše belgický server Brussels Times. Navzdory tomu, že europoslanec za měsíc vydělá bezmála 200 tisíc...

7. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:47

S operacemi kolen pomáhá i robot. Zkracuje pobyt v nemocnici o polovinu

Pacienti by po roboticky asistované operaci kolena mohli z nemocnice v budoucnu odcházet už po třech dnech, nyní je to průměrně šest dnů. Technologie, která umožňuje přesnější operaci, rychlejší...

7. října 2025  18:25

Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stála

Srážka s člověkem, pravděpodobně sebevrahem, zastavila v úterý před polednem provoz na mezinárodní trati do Rakouska. Ke smrtelném střetu došlo u Podivína na Břeclavsku. Mezinárodní vlaky a expresy...

7. října 2025  12:30,  aktualizováno  17:51

Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády, řekl šéf lidovců Výborný

Lidovci chtějí být tvrdou, nekompromisní, ale zároveň slušnou opozicí, vyhlásili po prvním jednání svého poslaneckého klubu. „Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády,“ řekl předseda lidovců Marek...

7. října 2025  17:28,  aktualizováno  17:47

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

7. října 2025  17:42

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

7. října 2025  17:20

Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů,...

7. října 2025  16:41,  aktualizováno  17:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.