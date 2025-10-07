Kanada bude se cly velmi spokojená. Trump na schůzce s Carneym mírní napětí

„Myslím, že Kanada bude s cly velmi spokojená,“ řekl Trump s tím, že cílem dnešních jednání je zmírnit obchodní napětí mezi Washingtonem a Ottawou. Poznamenal, že Spojené státy chtějí, aby se Kanadě hospodářsky dařilo, zároveň ale poznamenal, že obě země si konkurují a jsou v přirozeném sporu.
„Miluji Kanadu a kanadský lid, Mark to tady (v případě USA) cítí stejně,“ řekl Trump. Americký prezident při Carneyho uvítacím proslovu zmínil i možnost spojení obou zemí, což Carney podle BBC ponechal stranou. Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Kanada by se měla stát součástí Spojených států.
Celní spor mezi USA a Kanadou se vyhrotil poté, co americká vláda zvýšila dovozní poplatky i kvůli tomu, že Kanada podle Washingtonu nedostatečně bojuje s pašováním drog do Spojených států přes společné hranice. Trump v této souvislosti zmiňuje především opioid fentanyl, ač Kanada poukazuje na to, že objem této drogy pašované přes severní hranici do USA je minimální.
Toto téma dnes Trump opět otevřel, na což Carney reagoval tím, že Kanada ostrahu hranic zpřísnila. „Fentanylová krize neskončila,“ poznamenal americký prezident.
Trump rovněž uvedl, že by bylo dobré vyjednat nové podmínky dohody o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA). Zmínil také, že Spojené státy s Kanadou spolupracují i v obranném sektoru, a to na společném protiraketovém štítu Goldem Dome (Zlatá kupole).
23. září 2025
Mír nejen v Pásmu Gazy
Při jednání rovněž americký prezident řekl, že existuje naděje, že mír by mohl zavládnout nejen v palestinském Pásmu Gazy, ale také na celém Blízkém východě. Trump rovněž podle BBC řekl, že dohoda, která by ukončila boje v Gaze, je velmi blízko. Izraelská armáda vede v Gaze ofenzivu proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás.
„Myslím, že existuje možnost mít na Blízkém východě mír,“ řekl Trump. Podle Reuters se k tématu Gazy vyjádřil prezident optimisticky, když řekl, že na další kolo jednání právě odcestoval americký tým.
Trump navrhl mírový plán, který počítá s ukončením války v Gaze a s propuštěním rukojmích, které Hamás zadržuje. Izrael s návrhem souhlasil a souhlas vyslovil i Hamás, podle kterého je ovšem nutné dojednat technické provedení výměny rukojmích za propuštěné palestinské vězně. Dalšími spornými body je odchod izraelské armády z Pásma Gazy a odzbrojení Hamásu.
Trump v úterý uvedl, že jakmile bude dohoda uzavřena, učiní Spojené státy vše pro to, aby všechny strany podmínky ujednání dodržely.
Americký prezident se rovněž snaží dojednat zastavení bojů na Ukrajině, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi. Trump řekl, že dosažení dohody s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se ukázalo být složitější než v případě Gazy.