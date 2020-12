Kam z Bílého domu? Do Mar-a-Lago nesmíte, vzkazují Trumpovi sousedé

Na radnici města Palm Beach a také do sídla amerických tajných služeb v úterý dorazil dopis, v němž nejbližší sousedé klubu úředníky žádají, aby Trumpa upozornili, že už v Mar-a-Lago nebude moci bydlet.

Chtějí se „vyhnout trapné situaci“, kdy by si tam čerstvý exprezident přestěhoval věci z Bílého domu a pak by je zase musel stěhovat jinam. Podle listu The Washington Post obyvatelé města tvrdí, že Trump nemá zákonné právo na to, aby v letovisku žil.

A to právě proto, že z resortu původně zamýšleného jako zimní útočiště pro americké prezidenty vybudoval luxusní společenský klub. Dokládá to podle nich smlouva podepsaná začátkem 90. let, ve které se Trump zavázal, že žádný člen klubu nestráví v letovisku víc než jednadvacet dní ročně a nebude v něm déle než sedm dní v kuse.

Ještě před podpisem smlouvy právník současného prezidenta radnici údajně ujistil, že Trump v Mar-a-Lago nebude bydlet. V průběhu let s ambiciózním byznysmenem měli tamní úředníci několik sporů kvůli jeho stavebním záměrům, vždy od nich však nakonec upustil.

Dohoda ovšem není jediný zádrhel v Trumpově vybírání nového domova. Je tu ještě smlouva s neziskovou organizací National Trust for Historic Preservation, která se stará o důležitá historická místa napříč Spojenými státy. Právě této nadaci Trump slíbil, že se „navždy vzdá svých práv“ na úpravy v Mar-a-Lago a že nebude resort využívat jinak než jako klub.

Komplikace pro tajné služby

Aby končící šéf Bílého domu musel vysvětlovat, kde bude v době postprezidentské bydlet a proč, je ve Spojených státech unikátní a potenciálně rozpačitá situace.

Pro Trumpa o to víc, že zrušil svou trvalou adresu na Manhattanu, kde bydlel před nástupem do funkce, a přesunul ji právě do Mar-a-Lago. Podle tamního práva by totiž jinak na Floridě nemohl jít k volbám. Původně se prý chtěl registrovat pod adresou Bílého domu, to však zákon neumožňuje, píše WP.

„Neexistuje žádná právní teorie, podle které by mohl majetek využívat jako své sídlo a zároveň jako klub,“ míní také obyvatel Palm Beach a právník Glenn Zeitz, který se k boji sousedů přidal. „Nebude nás zastrašovat ani blafovat, protože my u toho budeme,“ dodal muž, který se už v minulosti s Trumpem střetl kvůli jeho snaze rozšířit své casino.



Spor o to, jestli se Trump může natrvalo přestěhovat na Floridu, může zkomplikovat práci i tajným službám. Ty se totiž nyní připravují na dobu po 20. lednu, kdy se z prezidenta stane exprezident. I pro něj totiž musí zajistit státní ochranu, byť v menší míře. A adresa chráněného je pro to zásadní.



Trump resortu rád přezdívá „zimní Bílý dům“ a během svého prezidentství mnohokrát vládl právě ze slunné Floridy. Podle WP tam odjel nejméně třicetkrát a strávil tam minimálně 130 dní. Neustálé přesuny brzy začala probírat média, která před třemi lety odhadla, že každý výlet prezidentské suity mohl vyjít na 3 miliony dolarů (65 milionů korun).

„Pokaždé když prezident použije Air Force One, tak to platíme my. Pokud bude jezdit na Floridu každý víkend, tak náklady vystřelí do nebes,“ uvedl tehdy pro server ABC Tom Fitton z organizace Judicial Watch, která hlídá pochybení vládních představitelů.

Trumpovy časté návštěvy Palm Beach navíc štvaly i zmíněné sousedy. Bezpečnostní manévry totiž vedly k dopravním zácpám a zablokovaným ulicím. Lidé z okolí resortu mají pro Trumpa nicméně ještě jeden vzkaz. „Palm Beach nabízí množství rozkošných pozemků na prodej a my věříme, že prezident Trump najde takový, který bude splňovat jeho požadavky.“