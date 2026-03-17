Budu mít tu čest získat Kubu, věří Trump. Mluvil o osvobození, více neupřesnil

Autor: ,
  6:34
Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že věří, že bude mít tu čest získat Kubu. Šéf Bílého domu své prohlášení dále neupřesnil. Před novináři hovořil podle agentur také o osvobození ostrova. Trump v minulých týdnech vyjádřil přesvědčení, že kubánská vláda brzy padne.
Donald Trump (15. března 2026) | foto: ČTK

Kubánci se připravují na opatření proti nedostatku paliva poté, co USA...
Kubánský prezident Miguel Diaz-Canel se účastní shromáždění v Havaně na znamení...
Kuba pod americkou ropnou blokádou trpí nedostatkem jídla, elektřiny, ale i...
43 fotografií

Americký prezident podle AFP mluvil o tom, že karibský ostrov „získá tím či oním způsobem“. Dříve v úterý Trump řekl, že si Kuba přeje uzavřít dohodu se Spojenými státy. Washington ji podle něj buď brzy uzavře, nebo udělá to, co považuje za nezbytné.

Kuba letos přišla o své dva hlavní dodavatele ropy, Venezuelu a Mexiko. Trump na začátku ledna nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy na Kubu poté, co USA unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Na konci ledna šéf Bílého domu podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, která by ropu na Kubu dodávala. To od dodávek odradilo Mexiko, které podle prezidentky Claudie Sheinbaumové stále vyjednává s USA o povolení ropu tam dovážet.

Vyřídíme Írán, pak Kubu. Buď dohoda, nebo uděláme, co je třeba, řekl Trump

Ostrovní země čelí jedné z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy musela Kuba zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby. Vedle toho se ostrov potýká s každodenním omezením dodávek elektrického proudu. V úterý se celá Kuba podle agentur znovu ocitla bez dodávek elektřiny, když selhala rozvodná síť.

Trump se v posledních týdnech o Kubě vyjadřuje opakovaně. Řekl například, že kubánská vláda padne velmi brzy. Rovněž prohlásil, že by mohlo dojít k „mírovému převzetí Kuby“ ze strany Spojených států, načež dodal, že to „možná nebude mírové převzetí.“

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Je to katastrofa, jmelí už napadá skoro vše, burcují ekologové a zlobí se na stát

Ostrava pokračuje v likvidaci nadměrně rozšířeného jmelí. V druhé etapě...

Degradace stromů v chráněné krajinné oblasti Poodří pokračuje. Mizí vzrostlé stromy a ve volné krajině přibývají jejich pahýly. Vedle šíření jmelí, které parazituje na mnoha dřevinách, hynou také...

OBRAZEM: 80 let Zetoru. Traktory z Brna dobyly svět, letos se chystá nová řada

Zetor Super

Již 80 let brázdí pole slavné stroje Zetor. První tři traktory této značky převzali zákazníci 15. března 1946. Brněnský výrobce byl v poválečném Československu natolik dominantní, že se název stal...

17. března 2026

Potopená loď, nabrání na kapotu. Porybní se v práci bojí, musí měnit strategii

Rybář Václav Kučera jezdí na Nechranice pravidelně. Podle něj dělají největší...

Útoky na rybářskou stráž nabývají na brutalitě a kontroly se mění v nebezpečné incidenty. Okresní soud v Chomutově nedávno řešil dva případy. V prvním agresor strážce zmlátil dřevěným klackem,...

17. března 2026  5:29

Chytré prase Merlin je hvězdou Instagramu. Umí totiž odpovídat na otázky

Prase s 1,1 milionu sledujících na Instagramu získalo zápis do Guinnessovy...

Když si pořizovala malé prasátko, chtěla jen domácího mazlíčka. Ani ve snu si nepředstavovala, že by její Merlin mohl být hvězdou internetu. Čtyřletý vepřík z Kalifornie baví miliony lidí a díky své...

17. března 2026

Pákistán udeřil na nemocnici v Kábulu, 400 lidí zemřelo, tvrdí Tálibán

Afghánský voják Talibánu hlídkuje na afghánské straně hraničního přechodu...

Při pákistánském útoku na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu podle zástupce mluvčího afghánského Tálibánu zahynulo 400 lidí a nejméně 250 bylo zraněno, zatímco Islámábád tvrzení o...

17. března 2026,  aktualizováno 

Pro Trumpa jsme perspektivní. Havlíček o cestě do USA i kritice výdajů na obranu

Premium
Na cestách. Vicepremiér Karel Havlíček se v neděli po týdnu vrátil z USA (na...

Od našeho zpravodaje z USA Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) se vrátil z týdenní cesty po Spojených státech, kde mluvil s několika členy kabinetu prezidenta Donalda Trumpa a předjednal kontrakt na dodávky...

17. března 2026

Cena pistácií se letos měla ustálit. Místo toho ještě o třetinu vyskočila

Pistácie v pražském Albertu - vyloupané v přepočtu za 932 korun za kilogram. Te...

Obliba dubajské čokolády loni pomohla vyhnat ceny pistácií téměř na dvojnásobek. Zlevnění sice nečekaly ani nejoptimističtější predikce, ale obchodníci vyhlíželi alespoň cenovou stabilizaci. Marně.

17. března 2026

Válka mění turistům plány. Šest z deseti Čechů zůstane v létě doma, ukázal průzkum

Premium
Kemp Velehrad ve Zlínském kraji

Ostřelování nejznámějšího dubajského hotelu, nejistota ohledně repatriačních letů nebo turisté uvázlí řadu dní v cizině. Probíhající konflikt na Blízkém východě ovlivní výběr letní dovolené...

17. března 2026

Zapeklité chytáky na i/y prověří češtinu jako u přijímaček. Zjisti, jak obstojíš

Premium
ilustrační snímek

„Jaké I napíšeme ve větě: Bratranci Veverkové vynalezli ruchadlo?“ ptá se paní učitelka. „Tvrdé, protože už jsou dávno neživotní,“ odpoví Anička. Moc nahlas se ale nesmějte. Níže na vás čekají daleko...

17. března 2026

Vjel do protisměru a postupně narazil do dvou aut. Způsobil zranění, sám zemřel

Dopravní nehoda na silnici I/9 u České Lípy. (16. března 2026)

Při nehodě na silnici I/9 u České Lípy se v pondělí večer zranilo jedenáct lidí, z toho tři středně a jeden těžce. Řidič, který neštěstí zavinil, nepřežil. Komunikace je uzavřená, sdělila regionální...

16. března 2026  19:22,  aktualizováno  22:11

V Řecku ztroskotal člun pobřežní stráže EU. Mezi zraněnými je i estonská vyslankyně

Trosečníka Louise Jordana převezli záchranáři helikoptérou do nemocnice v...

U nejvýchodnějšího řeckého ostrova Kastelorizo v pondělí ztroskotal člun Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Na palubě se nacházela také estonská velvyslankyně v Řecku, která...

16. března 2026  21:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.