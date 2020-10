Trumpa propustí z nemocnice. Je mi dobře, covidu se nebojte, vzkázal

Trumpův zdravotní stav se v noci na pondělí nadále zlepšoval. Šéf Bílého domu kromě remdesiviru dostával také koktejl protilátek REGN-COV2. Podle lékaře Všeobecné fakultní nemocnice Martina Balíka má sada léků zbrzdit nástup infekce v Trumpově organismu.



Trump v nemocnici ležel čtyři dny, jeho tým přitom podle agentury Reuters o jeho zdravotním stavu vysílá rozporuplné informace. Už v neděli informovali lékaři o tom, že by se mohl v pondělí vrátit do Bílého domu.

Zároveň však uvedli, že dvakrát trpěl nedostatečnou hladinou kyslíku v krvi a že mu je podáván kortikosteroid dexametazon a remdesivir, který se obvykle dává pacientům s těžkým průběhem covidu-19.

Podle lékaře Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice Martina Balíka však zprávy o hospitalizaci a potřebě kyslíku naznačují, že podání remdesiviru mohlo být indikované.

„Pan prezident byl před víkendem na malém příkonu kyslíku. To splnilo kritéria pro rozvíjející se plicní postižení a pro hrozící vysokou infekční dávku. Takže remdesivirem zablokovali nárůst virové nálože,” uvedl pro iDNES.cz s tím, že se však nesmí zapomínat na to, že užití remdesiviru má vedlejší účinky na ledviny a játra.

„Pacient vždy musí mít v pořádku tyto orgány a musí ustát toxický efekt remdesiviru,” dodal. Kromě remdesiviru Trump dostal také experimentální koktejl protilátek od firmy Regeneron, a to REGN-COV2. Sám Balík připomíná, že pokud by se něco mělo nazývat experimentální léčbou, je to právě užití tohoto léku.

Dosud se totiž testoval maximálně na třech stovkách lidí a je k němu pouze jedna studie. „To, co dostal Trump, je směs dvou protilátek. A ty mají jeden hlavní efekt – obalit virus a navázat se na spike protein viru,“ popisuje lékař. Díky tomu se pak virus podle něj obtížně dostává do lidských buněk.

„Což ve chvíli, kdy se u pacienta rozvíjí klinicky závažná infekce, má šanci vyblokovat virus a zmírnit nástup klinických příznaků,“ dodává. Užití léčby regeneronem se nijak nevylučuje s léčbou za pomoci remdesiviru.

Američtí lékaři prezidentovi nasadili také kortikosteroid dexamethason, který se využívá spíše v pozdějších fázích, aby ztlumil zánět v plicích. Šéf Bílého domu dostal také dávky vitaminu D, aspirinu, melatoninu, což je podle Balíka součástí podpůrné léčby.

Lékař se pozastavil jen u melatoninu. „Proč mu dávají melatonin, to pravdu netuším. Možná mu chtějí upravit spánkové cykly,“ uvedl Balík s tím, že když se všechny léky podají ve správných dávkách, Trumpovi by neměly nijak ublížit. Komplikace podle něj mohou nastat pouze u dexametazonu. „Ten ho může imunitně přibrzdit, ale zároveň ho to otevře k dalším infekcím, které může dostat,” podotýká.

Někteří lékaři mimo prezidentův tým přitom spekulují o tom, že by mohl být Trumpův zdravotní stav horší, než jeho doktoři sdělují veřejnosti. Prezident totiž patří do rizikové kategorie pacientů kvůli svému vysokému věku a nadváze.

Trump přes víkend zveřejnil řadu krátkých videí, v nichž se snažil přesvědčit veřejnost o svém dobrém zdravotním stavu. V neděli pak vyjel na krátkou vyjížďku ve své limuzíně, při níž zdravil své podporovatele, kteří se shromáždili před nemocnicí Waltera Reeda. Podle kritiků tím však ohrozil zdraví členů své ochranky, kteří jej v autě vezli.

Podle stanice Fox News však personální šéf Bílého domu Mark Meadows v pondělí uvedl, že Trumpův stav je opět o něco lepší. „Mluvil jsem s prezidentem dnes ráno (po poledni SELČ). Přes noc se jeho stav nadále zlepšoval a je připraven vrátit se ke svému normálnímu pracovnímu rozvrhu,“ řekl Meadows.