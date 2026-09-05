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Soud zamítl Trumpovo nařízení o korespondenční volbě, prezident se chce odvolat

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Donald Trump (3. srpna 2026)

Donald Trump (3. srpna 2026) | foto: Reuters

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Soudkyně federálního soudu v Bostonu Indira Talwaniová prodloužila zákaz, který brání americké poštovní službě USPS zavést opatření prezidenta Donalda Trumpa omezující korespondenční hlasování v listopadových volbách do Kongresu. Rozhodnutí představuje další překážku pro Trumpovu administrativu v době, kdy jednotlivé státy začínají rozesílat hlasovací lístky.

Soudkyně vydala předběžné čtrnáctidenní opatření, které nahrazuje dočasný zákaz platný do 10. září. Trumpova administrativa se proti původnímu rozhodnutí již odvolala a očekává se, že napadne i nejnovější verdikt.

Administrativě se zároveň krátí čas na případné změny volebních pravidel. Severní Karolína začala v pátek jako první stát rozesílat korespondenční hlasovací lístky a další státy budou brzy následovat.

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Spor může mít významný dopad na letošní volby, v nichž se rozhodne o kontrole nad Kongresem. Korespondenčně přitom v USA hlasuje téměř třetina voličů a volební úřady tvrdí, že nemají dostatek času na úpravu svých systémů podle nových pravidel poštovní služby.

Trump se dlouhodobě snaží korespondenční hlasování omezit a bez důkazů tvrdí, že je to podvod, který přispěl k jeho porážce v prezidentských volbách v roce 2020. Sám jej přitom často při hlasování využívá. Jeho loňské nařízení, které mělo měnit některá volební pravidla, včetně požadavku na doklad o občanství při registraci voličů, federální soudy zablokovaly. Podle jejich rozhodnutí pravomoc stanovovat pravidla voleb náleží státům a v některých případech Kongresu, nikoli prezidentovi.

Trump vydal nařízení týkající se korespondenčního hlasování letos v březnu. Demokraté a organizace na ochranu volebních práv následně podaly několik žalob. Dvě z nich řešila soudkyně Talwaniová, která v červnu nařízení původně pozastavila až do listopadu. Nejvyšší soud ale tento zákaz koncem srpna zrušil. Jeho konzervativní většina přitom nerozhodla, zda je Trumpovo nařízení v souladu se zákonem, ale uvedla, že žaloby byly podány předčasně, ještě předtím, než poštovní služba vydala pravidla pro jeho provedení. Po jejich zveřejnění žalobci své žaloby znovu podali a spor se tak vrátil k federálnímu soudu.

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Nová pravidla mimo jiné vyžadují, aby státy předávaly USPS seznamy příjemců korespondenčních hlasovacích lístků a aby obálky měly jedinečné čárové kódy. Pošta by mohla odmítnout zásilky, které by požadavky nesplňovaly nebo nebyly spojeny s voličem na seznamu.

Korespondenční hlasování v různé formě umožňuje všech 50 států USA. Ve 29 z nich mohou voliči požádat o hlasovací lístek bez uvedení důvodu. V osmi státech se volby pak konají výhradně korespondenčně.

20. srpna 2025
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