Novináře v USA nově kontrolují Trumpovy úřady. Informace budou „schvalovat“

Nařízení také omezuje pohyb novinářů v prostorách ministerstva, kterému prezident Donald Trump nedávno udělil druhotný název ministerstvo války.
Nové směrnice, které Pentagon v pátek rozeslal novinářům v obsáhlém 17stránkovém memorandu, po nich vyžadují, aby podepsali čestné prohlášení, v němž se zaváží k jejich dodržování, jinak riskují odebrání akreditace k informování o americké armádě.
Podle AFP jde o další z kroků Trumpovy administrativy, která se snaží získat kontrolu nad zpravodajstvím o své politické činnosti. Trump nedávno naznačil, že negativní zprávy by mohly být „nezákonné“.
|
Pete Hegseth, ministr války. Rezort obrany změnil svou tvář dle Trumpova přání
Pentagon se „i nadále zavazuje k transparentnosti s cílem podporovat odpovědnost a důvěru veřejnosti“, píše se v memorandu. V textu se však dále uvádí: „Informace musí být před zveřejněním schváleny příslušným úředníkem, a to i v případě, že jsou odtajněné“. To médiím prakticky znemožňuje zveřejňování materiálů, jejichž zdrojem jsou nejmenovaní činitelé, upozorňuje AFP.
Memorandum také dopodrobna popisuje nová rozsáhlá omezení ohledně toho, kde se mohou reportéři v rozsáhlém komplexu ministerstva pohybovat bez oficiálního doprovodu.
„Pentagon neřídí ‚tisk‘, ale lid,“ napsal ministr obrany Pete Hegseth na X. „Tisk se již nesmí potulovat po chodbách zabezpečeného zařízení. Noste visačku a dodržujte pravidla - nebo běžte domů.“
Nová pravidla přicházejí několik měsíců poté, co Hegseth čelil ostré kritice za to, že v chatovací skupině na platformě Signal, do níž byl nedopatřením přidán i novinář, vyzradil časové údaje o plánovaných amerických leteckých úderech proti jemenským povstalcům Húsíům.
|
Cenzura na US Open. Neukazujte protesty proti Trumpovi, žádají pořadatelé
Mluvčí deníku The New York Times, častého terče Trumpovy zloby, označil nová pravidla Pentagonu za „další krok ve znepokojivém trendu omezování přístupu k informacím o tom, co americká armáda podniká za peníze daňových poplatníků“.
Proti novým pravidlům se ohradil také předseda amerického Národního tiskového klubu Mike Balsamo, jenž je označil za přímý útok na nezávislou žurnalistiku a Pentagon vyzval, aby je urychleně zrušil.
„Pokud zprávy o naší armádě musí nejprve schválit vláda, pak už veřejnost nedostává nezávislé zpravodajství,“ uvedl Balsamo v prohlášení. „Dostává pouze to, co oficiální představitelé chtějí, aby viděla. To by mělo znepokojit každého Američana,“ dodal.