Výsměch i strach z jaderných zbraní na Ukrajině. Jak Rusové reagují na Trumpa

Rusům se nelíbí zejména mínění amerického prezidenta o tom, že by jejich země měla dělat ústupky. A z Trumpa i Američanů si utahují.

Ozval se například jeden z hlavních ruských propagandistů Vladimir Solovjov ve státní televizi Rossija 1. „Jé, několik miliard lidí se teď asi bojí. Ó, jak děsivé! Sám si připadám jako americký prezident. No! Mluvte s Ježíšem! A co pak? To už je prostě moc. Jako by Trump očekával, že tady všichni zalapají po dechu a řeknou: Tak a dost, vzdáváme se!“ posmíval se.

Zastřeně pak pohrozil jaderným útokem, čímž koneckonců „argumentoval“ v minulosti již mnohokrát. „Nebojte se. Všechno bude špatně pro vás. A pak ještě hůř. A pak bude všechno úplný Orešnik. A pak bude všechno velmi pěkné. Jen ne hned. A ne pro všechny,“ dodal na kameru Solovjov s odkazem na balistickou raketu schopnou nést jadernou hlavici. Orešnik použilo Rusko už proti Ukrajině v listopadu – nicméně jen s konvenční hlavicí.

Ruský filmový producent a politický komentátor Karen Šachnazarov, který se často objevuje v Solovjovově propagandistickém pořadu, varoval, že USA jsou nepřítelem Ruska a že případný summit Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mohou být pastí.

„Vůbec neočekávám, že tato jednání situaci pomohou. Věci se mohou ještě zhoršit. Mohlo by to být mnohem horší,“ řekl. „Je naprosto možné, že Rusko dostane podmínky, které jsou naprosto nepřijatelné. A pak by mohlo dojít k masivnějším přesunům zbraní (ze strany USA) na Ukrajinu. A nedej bože možná i jaderné zbraně! To je možné! On (Trump) by to mohl udělat,“ uzavřel.

Ruskem také zní názory, že je připraveno se bránit Trumpovu nátlaku nebo že Trump vůbec nerozumí ruské politice. „Pod nátlakem se dohoda nemůže uskutečnit. Proč by Rusko mělo věřit těmto důchodcům, že se nás nesnaží jen podvést?“ Tento komentář zveřejnila Kremlem sponzorovaná skupina Dva Majoři.

V reakci na Trumpovy náměty zveřejnila tato skupina vlastenecký videoklip s názvem „Rusové, kupředu!“, v němž se profilují roboti vyrábějící rakety, ruské pravoslavné kostely a kněží, mladí boxující muži, ruské dělostřelectvo, stíhačky, tanky a pěchota. Klip začíná medvědem a končí obrazem Ježíše Krista.

„Trump nám během jednoho dne vyhrožoval hned dvakrát. Nedělejme si žádné iluze. Je to kapitalista, který se nestará o jiné země,“ řekl o Trumpovi válečný zpravodaj Alexandr Sladkov, který v ruské televizi často vystupuje a kterého na ruských sociálních sítích sleduje 900 tisíc lidí. „Ale žádný strach, Rusko je jako KAMAZ (těžký nákladní automobil) – čím víc na něj naložíte, tím lépe jezdí,“ dodal.