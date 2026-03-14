Údery v Íránu jako počítačová hra. Bílý dům mění způsob komunikace války

  13:40
Televizní válku, nebo také válku z obýváku, jak tažení ve Vietnamu v minulém století nazývají někteří historici médií, zřejmě vystřídala válka s Íránem z pohodlí mobilních telefonů a sociálních sítí TikTok a X. Záběry ve stylu videoher, které zveřejňuje oficiální účet Bílého domu, získávají desítky milionů zhlédnutí. Odborníci upozorňují na odklon od historicky umírněných válečných sdělení.

„Tento boj vyhrajeme!“ křičí vypravěč, zatímco video Bílého domu přechází ze záběrů z nejznámější střílečky Call of Duty na záběry amerických stíhaček a zpomalené záběry raketových útoků na Írán.

Video Courtesy of the Red, White & Blue za tři dny zhlédlo 58 milionů uživatelů sociálních sítí. Oficiální účet Bílého domu pak přišel s dalším videem s názvem Spravedlnost na americký způsob, které kombinuje záběry bombardování s memy a odkazy na film Top Gun, televizní seriál Halo a Dragon Ball Z.

Courtesy of the Red, White & Blue

4. března 2026 v 22:21, příspěvek archivován: 14. března 2026 v 11:07
Právě píseň Courtesy of the Red, White & Blue, česky Zdvořilost červené, bílé a modré, která odkazuje na barvy americké vlajky a která vyšla jako přímá reakce na teroristické útoky z 11. září, se stala ústředním motivem tohoto videa. Samotný text písně Tobyho Keithe se vyznačuje silným americkým patriotickým nábojem a některými je považován za kontroverzní projev militarismu a agresivní odvety.

Server britské veřejnoprávní televize BBC dokonce spojuje text této písně s Trumpovým sloganem America First, tedy Amerika na prvním místě. „V textech jako jsou tyto se již naznačuje koncept America First, který prezident Donald Trump později použil ve své první kampani o Bílý dům,“ píše server.

V dalším příspěvku Bílý dům proložil skutečné válečné záběry scénou z kultovní videohry s kriminální zápletkou Grand Theft Auto: San Andreas, kde je slyšet, jak postava hráče opakovaně říká velmi známý výrok „Sakra, už je to tu zase“, a to před záběry útoků na íránské cíle.

„Memeizace a gamifikace (zapojení žertovných a herních prvků, pozn. red) války ze strany Trumpovy administrativy v těchto videích představuje eskalaci oproti historicky „umírněnějším, lítostivějším a odhodlanějším“ válečným sdělením Bílého domu, uvedl pro americký deník The Wall Street Journal profesor komunikace Nicholas Cull.

„Bílý dům nyní mění válečné úsilí proti Íránu v memovou kampaň,“ uvedl technický reportér deníku The Washington Post Drew Harwell. „Kombinací neveřejných záběrů raketových útoků s fiktivním a fantazijním obsahem, který si mladí lidé sdílejí na internetu pro pobavení, se Trumpův digitální tým snaží získat politické body tím, že vážná politická témata podává skrze nekonvenční optiku internetové kultury,“ míní Harwell.

Zástupce Bílého domu uvedl, že lidé, kteří tato videa kritizují za necitlivost nebo za to, že z války dělají hru, jsou proti americké misi. Dodal, že pro tým asi 15 lidí ve věku 20 až 30 let, který tvoří obsah pro TikTok, „žádný nápad není příliš hloupý“. Účet Bílého domu na TikToku byl spuštěn v srpnu.

Rétorický styl amerického prezidenta podle odborníků na politickou komunikaci se vyznačuje důrazem na vztek, násilí a kriminalitu. Například v březnu loňského roku Trump prohlásil, že pokud nebude v listopadu znovu zvolen, „bude to pro zemi masakr“. Anglické slovo „bloodbath“ má pro tuto skutečnost značně více konotací.

Kolem Trumpa stoupá atmosféra násilí, jeho příznivci cení zuby

Podobný styl komunikace zvolil americký prezident když loni v říjnu vyšli do ulice jeho odpůrci s transparenty No Kings, tedy Žádní králové. Tehdy šéf Bílého domu zveřejnil video vytvořené umělou inteligencí, na kterém je zachycen s korunou na hlavě, jak pilotuje stíhačku, jež vypouští výkaly na dav demonstrantů.

„Trumpova kampaň se vyznačovala komunikačním stylem, který se snažil vyvolávat vztek (fenomén, který je v anglickojazyčných komunitách znám jako rage-bait, pozn. red.), pohrdal etikou předchozích prezidentů a přizpůsoboval se internetové zálibě v trollování a zesměšňování,“ píše v této souvislosti francouzský server France24.

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Poté ho stáhl, šlo prý o omyl

Minulý měsíc americký prezident zveřejnil rasistické video, v němž bývalého prezidenta Baracka Obamu a jeho manželku Michelle vykreslil jako opice. Za to se neomluvil.

Bílý dům také přesdílel příspěvek amerického ministra zdravotnictví, který nedávno představil nový plán pro zlepšení jídelníčku Američanů a setkal se s kritikou odborníků. I tento příspěvek je zasazen do herního prostředí.

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Údery v Íránu jako počítačová hra. Bílý dům mění způsob komunikace války

Call of Duty: Black Ops 7

Televizní válku, nebo také válku z obýváku, jak tažení ve Vietnamu v minulém století nazývají někteří historici médií, zřejmě vystřídala válka s Íránem z pohodlí mobilních telefonů a sociálních sítí...

14. března 2026  13:40

Radnice Prahy 7 vyhlásila sbírku pro obyvatele vyhořelého domu v Holešovicích

Snímky vyhořelých bytů v pražské Dobrovského ulici (14. března 2026)

Vedení Prahy 7 uspořádalo sbírku pro čtrnáct lidí, jejichž byty jsou po úterním rozsáhlém požáru plynového potrubí v pražských Holešovicích neobyvatelné. Starosta městské části Jan Čižinský chce, aby...

14. března 2026  12:54

Fialova vláda byla vyloženě protiamerická, podotkl Vondráček. Lipavský nesouhlasí

Radek Vondráček a Jan Lipavský v Nedělní partii na CNN Prima News (16....

Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct kritizoval přístup předchozí vlády k USA. „Byli vyloženě protiameričtí,“ podotkl předseda zahraničního výboru...

14. března 2026  12:34

Macron vyzval Izrael k jednáním o příměří s Libanonem. Jako dějiště nabídl Paříž

Kouř stoupá po izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu. (4. března 2026)

Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu vyzval Izrael k přímým jednáním s Libanonem o příměří, jako dějiště rozhovorů nabídl Paříž. Macron to napsal na síti X, kde varoval před pádem Libanonu...

14. března 2026  12:30

Exploze v Amsterodamu poškodila židovskou školu. Cílený útok, říká primátorka

Nizozemská policie zasahovala proti protestující mládeži, která zapálila...

Exploze v Amsterodamu v noci na sobotu poškodila židovskou školu, podle primátorky města Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu. Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že...

14. března 2026  7:31,  aktualizováno  12:17

Zoo Hodonín má nový ptačí pár. Jeřáb královský v přírodě vymírá kvůli znečištění

Zoo Hodonín má nový pár jeřábů královských. (14. března 2026)

Zoo Hodonín pořídila nový druh ptáka, jeřába královského, který vyniká zlatou korunkou a červeným hrdelním lalokem. Roční nepříbuzný pár získala ze soukromého chovu v České republice. Vedení zahrady...

14. března 2026  12:14

Po srážce s rychlíkem zemřel v Trutnově člověk. Provoz byl na tři hodiny přerušen

V Bakově nad Jizerou vlak táhl zaklíněného muže. (19. prosince 2021)

Po srážce s rychlíkem zemřel v sobotu ráno v Trutnově člověk. Provoz na trati je v úseku mezi trutnovským hlavním nádražím a Teplicemi nad Metují byl na více než tři hodiny přerušen. Obnoven byl v...

14. března 2026  9:23,  aktualizováno  12:12

GLOSA: Poseděli U Adely. Zrovna tak mohli tlachat s kýmkoli jiným

Adela Vinczeová v show U Adely (13. března 2026)

Jiskřivá konverzace, kde se hosté baví spolu a vy s nimi. Tak ohlašovala Prima novou talk show U Adely, jejímž trumfem měla být slovenská moderátorka proslulá břitkou ironií, Adela Vinczeová, dříve...

14. března 2026

Dálnice D5 je za Prahou uzavřená kvůli vyproštění havarovaného kamionu

Vyproštění havarovaného kamionu na D5 za Prahou (14. března 2026)

Dálnice D5 je na třetím kilometru za Prahou ve směru na Plzeň uzavřena kvůli vyproštění a odtahu havarovaného kamionu, kterému v pátek odpoledne praskla pneumatika a převrátil se na bok. Nehoda...

13. března 2026  17:16,  aktualizováno  14. 3. 11:37

Na Blízký východ míří 10 tisíc stíhacích dronů. USA posilují obranu před Íránem

Dron USA - ilustrační snímek.

Americká armáda poslala na Blízký východ na obranu před íránskými údery 10 tisíc bezpilotních stíhačů dronů. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to prohlásil náměstek amerického ministra obrany Dan...

14. března 2026  11:29

Stříkej! Divadlo Radka Brzobohatého uvedlo muzikálovou novinku Snowboarďáci

Kultovní zimní komedie Karla Janáka ožívá v rytmu hudby na divadelních prknech....

Divadlo Radka Brzobohatého uvedlo v pátek muzikál Snowboarďáci podle scénáře režiséra původního filmu z roku 2004 Karla Janáka. Příběh Rendyho a Jáchyma, kteří se vydají do Špindlerova Mlýna...

14. března 2026  11:11

Z britských bankovek zmizí Churchill i Austenová, nahradí je fauna a flóra

Slavné osobnosti na zadní straně britských liber v budoucnu možná nahradí nový...

Britské bankovky čeká proměna. Centrální banka Bank of England plánuje odstranit z nich portréty historických osobností včetně politika Winstona Churchilla či spisovatelky Jane Austenové. Místo nich...

14. března 2026

