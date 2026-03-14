Údery v Íránu jako počítačová hra. Bílý dům mění způsob komunikace války

„Tento boj vyhrajeme!“ křičí vypravěč, zatímco video Bílého domu přechází ze záběrů z nejznámější střílečky Call of Duty na záběry amerických stíhaček a zpomalené záběry raketových útoků na Írán.
Video Courtesy of the Red, White & Blue za tři dny zhlédlo 58 milionů uživatelů sociálních sítí. Oficiální účet Bílého domu pak přišel s dalším videem s názvem Spravedlnost na americký způsob, které kombinuje záběry bombardování s memy a odkazy na film Top Gun, televizní seriál Halo a Dragon Ball Z.
Právě píseň Courtesy of the Red, White & Blue, česky Zdvořilost červené, bílé a modré, která odkazuje na barvy americké vlajky a která vyšla jako přímá reakce na teroristické útoky z 11. září, se stala ústředním motivem tohoto videa. Samotný text písně Tobyho Keithe se vyznačuje silným americkým patriotickým nábojem a některými je považován za kontroverzní projev militarismu a agresivní odvety.
Server britské veřejnoprávní televize BBC dokonce spojuje text této písně s Trumpovým sloganem America First, tedy Amerika na prvním místě. „V textech jako jsou tyto se již naznačuje koncept America First, který prezident Donald Trump později použil ve své první kampani o Bílý dům,“ píše server.
V dalším příspěvku Bílý dům proložil skutečné válečné záběry scénou z kultovní videohry s kriminální zápletkou Grand Theft Auto: San Andreas, kde je slyšet, jak postava hráče opakovaně říká velmi známý výrok „Sakra, už je to tu zase“, a to před záběry útoků na íránské cíle.
„Memeizace a gamifikace (zapojení žertovných a herních prvků, pozn. red) války ze strany Trumpovy administrativy v těchto videích představuje eskalaci oproti historicky „umírněnějším, lítostivějším a odhodlanějším“ válečným sdělením Bílého domu, uvedl pro americký deník The Wall Street Journal profesor komunikace Nicholas Cull.
„Bílý dům nyní mění válečné úsilí proti Íránu v memovou kampaň,“ uvedl technický reportér deníku The Washington Post Drew Harwell. „Kombinací neveřejných záběrů raketových útoků s fiktivním a fantazijním obsahem, který si mladí lidé sdílejí na internetu pro pobavení, se Trumpův digitální tým snaží získat politické body tím, že vážná politická témata podává skrze nekonvenční optiku internetové kultury,“ míní Harwell.
Zástupce Bílého domu uvedl, že lidé, kteří tato videa kritizují za necitlivost nebo za to, že z války dělají hru, jsou proti americké misi. Dodal, že pro tým asi 15 lidí ve věku 20 až 30 let, který tvoří obsah pro TikTok, „žádný nápad není příliš hloupý“. Účet Bílého domu na TikToku byl spuštěn v srpnu.
Rétorický styl amerického prezidenta podle odborníků na politickou komunikaci se vyznačuje důrazem na vztek, násilí a kriminalitu. Například v březnu loňského roku Trump prohlásil, že pokud nebude v listopadu znovu zvolen, „bude to pro zemi masakr“. Anglické slovo „bloodbath“ má pro tuto skutečnost značně více konotací.
Kolem Trumpa stoupá atmosféra násilí, jeho příznivci cení zuby
Podobný styl komunikace zvolil americký prezident když loni v říjnu vyšli do ulice jeho odpůrci s transparenty No Kings, tedy Žádní králové. Tehdy šéf Bílého domu zveřejnil video vytvořené umělou inteligencí, na kterém je zachycen s korunou na hlavě, jak pilotuje stíhačku, jež vypouští výkaly na dav demonstrantů.
„Trumpova kampaň se vyznačovala komunikačním stylem, který se snažil vyvolávat vztek (fenomén, který je v anglickojazyčných komunitách znám jako rage-bait, pozn. red.), pohrdal etikou předchozích prezidentů a přizpůsoboval se internetové zálibě v trollování a zesměšňování,“ píše v této souvislosti francouzský server France24.
Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Poté ho stáhl, šlo prý o omyl
Minulý měsíc americký prezident zveřejnil rasistické video, v němž bývalého prezidenta Baracka Obamu a jeho manželku Michelle vykreslil jako opice. Za to se neomluvil.
Bílý dům také přesdílel příspěvek amerického ministra zdravotnictví, který nedávno představil nový plán pro zlepšení jídelníčku Američanů a setkal se s kritikou odborníků. I tento příspěvek je zasazen do herního prostředí.