Válka nebude, nebojte. Americký generál tajně volal do Číny, obával se Trumpa

I kdyby to chtěl sám prezident, válka nebude. Tuto zprávu se loni dozvěděla čínská diplomacie od amerického generála Marka Milleyho. Ten se totiž tak obával nepředvídatelného Donalda Trumpa, že do Číny raději tajně zavolal. A když Trump prohrál prezidentské volby, podnikl Milley kroky k tomu, aby mu zabránil v použití jaderných zbraní. Vyplývá to z nové knihy.