„Možná ano. Bylo by to vzrušující, že? Ale vycházím s ním,“ řekl Trump.
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Přítel Kim má velký jaderný arzenál, ale svět se nemusí bát, dokud tu jsem já, řekl Trump
Trumpovo vyjádření následuje po pondělní zkoušce balistické rakety, kterou KLDR provedla. Severokorejská agentura KCNA v úterý bez podrobností uvedla, že pondělní test potvrdil úspěšnou technickou modernizaci klíčové části střely. Kim v neděli řekl, že KLDR bude ještě intenzivněji pokračovat ve vývoji zbraní, které posilují severokorejské postavení.
Na raketové zkoušky hledí s obavami Jižní Korea i Japonsko. Jihokorejský Úřad pro národní bezpečnost svolal po posledním testu mimořádné zasedání, na němž odsoudil odpálení raket jako porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Severní Korea podléhá od roku 2006 sankcím OSN, jejichž cílem je zastavit tamní vývoj jaderných zbraní a balistických raket.