Láska přetrvává. Trump tvrdí, že si stále píše s Kim Čong-unem

Bývalý americký prezident Donald Trump tvrdí, že zůstal v kontaktu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. V dosud nepublikované knize to uvádí reportérka amerického listu The New York Times (NYT) Maggie Habermanová. Píše také, že Trump ještě v Bílém domě ničil dokumenty tak, že je strkal do záchoda. Exprezident to označuje za lež.