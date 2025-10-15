Rty jako kulomet, rozplýval se Trump nad svou mluvčí. Trapné, hnus, zněla kritika

Americký prezident Donald Trump si před svým odletem z Izraele neodpustil další poznámky na vzhled historicky nejmladší tiskové mluvčí Bílého domu. Osmadvacetiletá Karoline Leavittová pro Trumpa začala pracovat ihned po zakončení vysokoškolského studia. Prezident zdůraznil, že k jejímu nahrazení nikdy nedojde.

Při pondělním odletu z Izraele prezident odpovídal na otázky novinářů na palubě prezidentského letadla Air Force One. Jeden z novinářů směřoval svou otázku na prezidentovu zahraniční diplomacii, přičemž Trump náhle odbočil k Leavittové, která stála opodál.

„Jak si vede Karoline? Vede si dobře?“ zeptal se Trump novinářů na její pracovní výkon. „Měla by Karoline být nahrazena?“ „To záleží na vás,“ zazněla odpověď.

Trump novináře hned také ujistil, že k tomu nikdy nedojde. „Ten obličej... a ty rty, pohybují se jako kulomet,“ pokračoval Trump. Na další otázky neodpověděl.

Jakmile jde o osmadvacetiletou Karoline Leavittovou, jejíž práce pro amerického prezidenta započala čerstvě po dokončení vysoké školy, devětasedmdesátiletý Trump chválou nešetří.

„Stala se hvězdou. Je to ten obličej, ten mozek, ty rty,“ řekl Trump už v srpnovém rozhovoru pro Newsmax. „Je hvězda a je skvělá. Nemyslím si, že někdo kdy měl lepší tiskovou mluvčí než Karoline. Je úžasná,“ dodal Trump, když ho moderátor Rob Finnerty informoval o tom, že Leavittová je přítomna ve studiu.

Trumpova slova narazila na kritiku i médií. Britský deník The Independent výstup označil za trapný. Na sociálních sítích se nejčastěji objevovalo slovo: „Hnus“.

Trump ukázal svůj postoj k ženám i v úterý v Bílém domě. Otevřeně koukal na reportérku, když mu pokládala otázku, aniž by na ni odpověděl. „Jen se rád dívám, jak mluví,“ řekl prezident s úsměvem a obrátil se na viceprezidenta J. D. Vance, který se rozesmál.

Karoline Leavittová vstoupila do politické sféry v roce 2019. Jako prezidentskou korespondentku ji přijal Úřad Bílého domu. Vypracovala se až na zástupkyni ředitele úřadu. Poté přešla jako stážistka do komunikačního týmu Bílého domu, kde pracovala jako asistentka tiskového mluvčího.

Po Trumpově volebním neúspěchu v roce 2020 přešla Leavittová k newyorské kongresmance Elise Stefanikové jako ředitelka komunikace. Tu Trump pro svůj druhý mandát navrhl jako velvyslankyni Spojených států při OSN. V roce 2022 získala republikánskou nominaci do Kongresu, kam se chtěla dostat za 1. obvod v New Hampshire. V boji o křeslo ji však porazil demokrat Chris Pappas.

Na prestižní místo tiskové mluvčí Bílého domu se Leavittová dostala v lednu 2025 po Trumpově druhé kampani na prezidenta, tentokrát úspěšné.

