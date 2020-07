Podobnost čistě náhodná? Trumpa kritizují za trička s „nacistickou“ orlicí

Oficiální e-shop Trumpovy kampaně trička s kontroverzním motivem nabízí za třicet dolarů (712 korun). Na bílém podkladu je nejdříve prezidentův slogan America First (Amerika na prvním místě). Pod ním je orel s roztaženými křídly, který sedí na kruhu vyplněném americkou vlajkou.

Ne všichni ovšem v tomto konkrétním provedení vidí amerického národního ptáka. Mnohým připomnělo spíše říšskou orlici, kterou používali nacisté v době své vlády. Ptáka doplňuje nápis Trump 2020. K dostání je tričko v pánské i dámské verzi.

Um... uh... the America First shirt looks kind of problematic. https://t.co/z1yXpvDr43 pic.twitter.com/nebj6fOd2A — Miranda Yaver (@mirandayaver) July 1, 2020

„Prezident Spojených států vede kampaň za znovuzvolení s nacistickým symbolem. Znovu. To není náhoda. Bigotnost je jejich značka,“ napsala na Twitteru americká židovská organizace Bend the Arc: Jewish Action.

Odkazuje tak na facebookové příspěvky Trumpova týmu se symbolem červeného trojúhelníku s černým ohraničením namířeného vrcholem dolů. Podobný používali nacisté pro označení komunistů a dalších politických vězňů v koncentračních táborech. Po válce si jej vzaly za svůj některé antifašistické organizace ve Velké Británii a Německu.

Právě proti Antifě příspěvky mířily, Facebook je přesto odstranil. „Naše pravidla zapovídají používání symbolů zakázané nenávistné skupiny, využívaných pro identifikaci politických vězňů, bez poskytnutí kontextu, který symbol odsuzuje, nebo vysvětluje,“ napsala společnost.

Židovská organizace navíc upozorňuje, že trojúhelníkem ani tričky Trumpova náklonnost k nacistickým symbolům nekončí. Na Twitteru prezident sdílel také video, ve kterém zazní výkřik „bílá síla“. Jeho kancelář ovšem tvrdí, že to Trump neslyšel.

„Slogan America First popularizoval výbor spuštěný v roce 1940 proto, aby zabránil Spojeným státům v účasti ve druhé světové válce. Jejich platforma je postavená na antisemitismu a fašismu. Trump staví na tomto nenávistném odkazu a používá ho k útokům proti černochům, muslimům, židům a dalším,“ míní organizace.

Nabídka reklamních předmětů letošní kampaně před listopadovými prezidentskými volbami je ovšem v případě republikána Trumpa velmi pestrá.

Lidé si mohou koupit nejen známé červené kšiltovky s hesly Make America Great Again (Učiňme Ameriku zase skvělou) a Keep America Great (Uchovejme Ameriku skvělou), ale i „placky“, hrnečky, sklenice nebo tužky s Trumpovým jménem. Na některých jej doplňuje i viceprezident Mike Pence.

Nad rámec běžných suvenýrů pak e-shop prodává i tradiční „ošklivý“ vánoční svetr, vánoční balicí papír s Trumpovou hlavou v čepici Santy Clause, plakát s Trumpem superhrdinou, puzzle s prezidentem nebo hrací karty. Kromě známých sloganů jsou na oblečení i některé konkrétněji zacílené.

Třeba „učiňme vesmír znovu skvělý“, „ženy za Trumpa“, „policisté za Trumpa“ nebo „irští Američané za Trumpa“. Mnohé také něco vzkazují fanouškům opozičního kandidáta, demokrata Joea Bidena.

„Pláču méně než demokrat,“ říká například bílé dětské body. V nabídce pro děti je ostatně slogan „na dětských životech záleží“, což odkazuje nejen na hnutí Black Lives Matter, které se dostalo do popředí v souvislosti s protesty proti diskriminaci černošských Američanů. Někteří heslo mohou vnímat i jako zprávu pro odpůrce potratů.



Odpůrcům současného vůdce Spojených států pak Trumpova trička také říkají, aby se už smířili s výsledky minulých voleb nebo že to, jak dopadly, nebyl omyl. Jiná zase upozorňují, že by se policie neměla připravovat o peníze, ale bránit. I to navazuje na současnou debatu o roli policie v USA.

Svůj merchandising má i Biden. Jeho nabídka je ovšem o poznání obyčejnější a menší. Kromě tradičních hrnečků a triček ale lidem prodává i roušky a „placky“ s výzvou, aby při současné epidemii koronaviru roušky nosili. „Volíme vědu před fikcí,“ říká jeden ze sloganů.

Další narážka na slavnou zálibu rivala Trumpa pak nabádá: „Méně tweetuj a víc poslouchej.“