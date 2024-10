Reflexní vesta a popelářský vůz. Trump využil urážky o odpadu v kampani

Trump překvapil hned po příletu. Wisconsin je jeden z klíčových států voleb a odpovídal tomu i nástup na scénu. Reflexní vestu měl na sobě už během vystupování z letadla. Když se o pár hodin později soukal směrem do popelářského vozu, na malou chvíli dostal strach. „Obával jsem se, že tam nevylezu a všechno to zachytí novináři a udělají z toho fake news. Byla to adrenalinová záležitost,“ nechal se slyšet.

Obrazová potrava pro média byla reakcí na nedělní třaskavý republikánský mítink v New Yorku. Jedním z vystupujících byl komik Tony Hinchcliff, který označil Portoriko za „hromadu odpadků“. Portoričané jsou sice občany USA, ale obyvatelé ostrova nemohou hlasovat v amerických prezidentských volbách. Miliony Portoričanů, kteří se přestěhovali do pevninské části Spojených států, však volit mohou a zejména v Pensylvánii, která je považována za jeden z klíčových států nadcházejících voleb, žije početná portorická komunita.

Ostré výpady směrem k početné voličské základně rozohnily i Trumpův tým, který se od nich distancoval. Kauza tím však neskončila, nevhodně zvolenými slovy ji přiživil Joe Biden. „Jeden z řečníků na Trumpově shromáždění v New Yorku nazval Portoriko plovoucím ostrovem odpadků. Něco vám řeknu, všichni Portorikánci, které znám, jsou slušní lidé. Jediný odpad, který vidím venku plavat, jsou jeho příznivci,“ konstatoval dosluhující prezident týden před volbami. Vysloužil si za to kritiku od republikánů i části demokratického tábora.

Nesmyslně tak nahrál Trumpovi, který jeho slova ve Wisconsinu obratně využil. Při večerním vystoupení před zaplněnou halou prohlásil: „Začal bych tím, že 250 milionů Američanů rozhodně není odpad.“ Nespecifikoval, jak k tomuto číslu došel, podle všeho vzal počet obyvatel a odečetl od něj voliče, kteří v roce 2020 hlasovali pro Bidena.

Omluva za slova Hinchcliffa však nepřišla. Trump pouze zopakoval, že o jeho vystoupení vůbec nevěděl a nechápe, jak se na celou akci vůbec dostal. „O tom komikovi nic nevím, nikdy jsem ho neviděl. Je to komediant, co jiného vám mám říct. Netuším, proč tam byl,“ odpověděl na jeden z dotazů novinářů, zatímco seděl v popelářském voze.

Klíčová Pensylvánie věští těsný souboj

Ani bezprecedentně vyhrocená kampaň zatím s průzkumy výrazně nezahýbala. Viceprezidentka má podle průzkumu CNN v Michiganu před exprezidentem Trumpem náskok 48 ku 43 a ve Wisconsinu 51 ku 45. Oba tyto státy přitom pomohly demokratovi Joeu Bidenovi porazit Trumpa v prezidentských volbách v roce 2020 a jsou označovány za státy takzvané „modré zdi“.

Ve třetím státu „modré zdi“, jímž je Pensylvánie, jsou šance obou kandidátů podle průzkumu vyrovnané, pro oba se vyslovilo po 48 procentech respondentů. Zisk Pensylvánie, která má 19 volitelů ve sboru volitelů, což je nejvíce ze sedmi klíčových států, je pokládán za jeden z nejvýznamnějších v souboji o Bílý dům.

Americké prezidentské volby nesou po formální stránce znaky nepřímých dvoustupňových voleb; prakticky se ale rovnají volbám přímým. Občané v každém státě přímo volí takzvané volitele, kterých je dohromady 538. Každý stát má zastoupení odpovídající počtu jeho křesel v obou komorách Kongresu, ve Sněmovně reprezentantů dohromady 435 a v Senátu 100, a tři volitele má také federální District of Columbia, který má v Kongresu jen poradní hlas. K vítězství prezidentského kandidáta je potřeba získat nadpoloviční většinu, tedy 270 hlasů ve sboru volitelů.