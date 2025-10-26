Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří. Asistoval jim Trump

Premiéři Thajska a Kambodže Anutin Čánvirakun a Hun Manet v neděli podepsali dohodu o příměří, která má zajistit trvalý klid zbraní po červencovém přeshraničním konfliktu. Americký prezident Donald Trump, který dohodu pomohl vyjednat a byl u jejího podpisu, následně s Kambodžu podepsal obchodní dohodu a s Thajskem úmluvu o kritických nerostných surovinách.
Americký prezident Donald Trump s Kambodžu podepsal obchodní dohodu a s Thajskem úmluvu o kritických nerostných surovinách. (26. října 2025) | foto: Donald TrumpAP

Podle Trumpa dohoda o příměří zahrnuje ukončení nepřátelských aktivit obou stran a propuštění 18 kambodžských válečných zajatců z Thajska. Malajsie, v jejíž metropoli Kuala Lumpuru lídři na okraj summitu asijského společenství ASEAN úmluvy podepsali, vyšle k monitorování příměří pozorovatele, dodal Trump.

Thajský premiér prohlásil, že dohoda otevírá novou kapitolu vztahů mezi oběma zeměmi a pokud bude dodržována, otevře cestu k trvalému míru.

Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se mimo jiné přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.

Vztahy obou asijských království narušila smrt kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z pokládání min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků.

Trump odletěl na cestu po Asii. Chci se sejít s Kimem i čínským prezidentem, řekl

Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat; během pěti dní na obou stranách zemřelo nejméně 43 lidí a z pohraničí odešlo na 300 tisíc osob.

Příměří z 28. července následovalo po ekonomickém tlaku prezidenta Trumpa, který znepřátelené země varoval, že USA s nimi neuzavřou obchodní dohody, pokud budou boje pokračovat. Washington pak 1. srpna oběma zemím snížil cla na dovoz do USA z 36 na 19 procent. Obě strany se však od uzavření červencového příměří navzájem obviňovaly z jeho porušování.

Zajímavostí pak je, že na summitu asijského společenství ASEAN bylo rozhodnuto, že se 11. členem sdružení stane Východní Timor.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

