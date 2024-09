Trump se ke mně s Havlem choval velmi slušně, vzpomíná exvelvyslanec v USA Palouš

Republikánský kandidát Donald Trump podle Martina Palouše převzal roli, kterou měl v první části klání demokrat Joe Biden – působí nejistě a často se opakuje. Jeho tým na kandidaturu Harrisové očividně nebyl připraven a jen obtížně hledá cesty, jak proti ní skórovat politické body.

„Kamala Harrisová je označovaná Trumpem jako soudružka s extrémními socialistickými názory, ale pro mnoho voličů je důležitější budoucnost, element něčeho nového. Tady si myslím, že má Harrisová se svým viceprezidentem poměrně slušnou šanci překonat vlastní minulost a přijít s nějakou vizí. Trump zatím nic takového nemá, nebo já to od něj nikdy neslyšel,“ tvrdí Palouš a připomíná, že pro republikánského kandidáta je jedním z nejdůležitějších témat licitace minulých křivd, včetně údajně zmanipulovaných voleb v roce 2020. Ani letos podle Palouše není zaručeno, že Trump výsledek voleb uzná.

Mezi některými skupinami má ale Trump stále navrch. Patří k nim například Kubánci, tradičně silná komunita, která sídlí zejména na Floridě, kde Palouš vyučuje. Před americkou levicí je má na pozoru zejména historická zkušenost – útěk před socialistickým režimem v Havaně, i ne zcela úspěšný pokus o vzájemné sbližování, který v roce 2014 spustil tehdejší americký prezident Barack Obama. Tato podpora z řad latinos pro Trumpa není zanedbatelná.

„Kubánská menšina je poměrně silná – říká se, že vedle židovské lobby je ta kubánská signifikantním jevem ve Spojených státech – na Floridě je to dokonce jev centrální.“ Předpokládá se proto, že republikánský kandidát tento jižanský stát vyhraje, stejně jako v minulých letech. Zcela automatické to ale není – například nedávno tam republikáni utrpěli porážku v klání o školské rady, což je v současné Americe výsostně politická doména.

Koho volí Češi v USA?

Zato mezi americkými Čechy situace tak jasná není. Hlasy se mezi nimi lámou mezi demokraty a republikány – zejména podle státu, ve kterém žijí. Zejména mezi starší generací, která z Československa zpravidla utekla před socialismem, se tradičně volilo spíš doprava. Palouš ale připomíná, že v případě Trumpa může hrát roli ještě jedna historická vzpomínka, také v tomto případě traumatická.

„Pokud Trump naznačuje, že se dohodne s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ‚jen to fikne‘, a pokud to bude tak trochu připomínat appeasement (vstřícnou politiku britské vlády vůči Adolfu Hitlerovi – pozn. red.), s nímž mají Češi zkušenosti z roku 1938, tak není nikde dáno, že by všichni Čechoameričani museli volit doprava.“

Sám Palouš se s Donaldem Trumpem kdysi setkal. V roce 1990 vycestoval společně s Ivanem Havlem, bratrem prezidenta Václava Havla, do Ameriky, kde měl za úkol reprezentovat Občanské fórum a navazovat neformální styky zejména s americkými Čechy.

„Všude nás tam fotili jako takové dva medvědy na řetězu a bavili se s námi o všem možném. V rámci toho jsme šli navštívit také paní Ivanu Trumpovou. Vyjeli jsme za ní nahoru do Trump Tower – tehdy se s Donaldem rozváděli. K našemu překvapení tam ale Trump seděl taky a byl strašně zvědavý, co jsme zač,“ vzpomíná Palouš.

Budoucí americký prezident se prý k němu s Ivanem Havlem choval velmi slušně a společensky – dost možná ale jen proto, že s nimi neměl žádné třecí plochy. Sám Palouš, který má již čtvrtým rokem americký pas, a může tak volit v USA, prý má s jeho osobností problém a jako „starý konzervativec“ lavíruje mezi tím, komu hodí svůj hlas.