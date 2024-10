Vyhraje Trump, rozhodne ekonomika. Pro Evropu to bude lepší, říká Vondra

Nejvíce na srdci jim stále leží ekonomika dle starého sloganu „it’s the economy, stupid“ (rozhoduje ekonomika, hlupáci). Zde situace opět hraje do karet spíše Trumpovi, poněvadž současná demokratická administrativa, ve které slouží Harrisová jako viceprezidentka, se stále potýká s růstem životních nákladů, a to i přes postupně klesající inflaci.

Hned na druhém místě je podle Vondry migrace, která bude rovněž rozhodujícím faktorem.

„Nemá cenu k tomu přistupovat tak, že ti ‚barevní‘, kteří přijdou, volí jenom demokraty a ti bílí jenom republikány. Například je velmi zajímavé, že nových přistěhovalců se nejvíc bojí druhá generace přistěhovalců, která se nedávno usadila, nikoli starousedlíci. Černoch se tedy nejvíc bojí nově přistěhovavšího černocha a Hispánec Hispánce. Ten totiž nejvíc ohrožuje jeho místo na trhu, a proto volí spíše Donalda Trumpa, který chce pravidla migrace zpřísnit,“ myslí si Vondra.

Zahraniční politika podle Vondry volby nerozhodne, zejména v přístupu k Ukrajině ale dojde ke změnám, ať už vyhraje ta či ona strana. U Donalda Trumpa je to vcelku očividné, protože ten se svým postojem k válce příliš netají. Opakovaně ve své kampani řekl, že pokud volby vyhraje, válku ukončí do konce roku.

Situace by se pro Kyjev mohla změnit k horšímu ale i v případě, že vyhraje Harrisová. „U Bidena platilo ještě to, že lidé okolo něj, jako je ministr zahraničí Antony Blinken nebo poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan, jsou všichni velcí podporovatelé NATO a uvědomují si tedy význam Evropy. Pochází z rodin, které s tím mají praktické zkušenosti, například Antony Blinken je potomek Židů z Maďarska. Lidi, které si přivede Harrisová, už budou nejspíš mladší a už nebudou mít tenhle background,“ obává se Vondra.

Český europoslanec přesto věří, že volby vyhraje Donald Trump. Pro Evropu to podle něj bude lepší, poněvadž prostořeký republikán je nepředvídatelnější pro jejího hlavního soupeře Rusko.

„Trump funguje lépe na tyhlety autoritáře, protože není předvídatelný a zároveň dokáže být tvrdý,“ soudí Vondra. Hlavní slabinou někdejšího prezidenta je podle něj přílišná chvástavost, která je opakem slavné zásady někdejšího amerického prezidenta Theodora Roosevelta (1901-1909) „speak softly, but carry a big stick“ (mluv tiše, ale nos dlouhý klacek).