Bez otázek. Trumpův syn zrušil debatu, publikum se hlasitě domáhalo náhrady

„USA! USA!“ volal dav, když se prezidentův nejstarší syn Donald objevil v přednáškovém sále Kalifornské univerzity v Los Angeles. Když se ale publikum asi 450 lidí dozvědělo, že se část s otázkami veřejnosti neuskuteční, začali se návštěvníci hlasitě domáhat nápravy.



Trump se několikrát pokusil dav utišit, ten se ale nadále domáhal debaty. Přítelkyně prezidentova syna Kimberly Guilfoyleová, která ho na univerzitu doprovázela, publiku řekla, že rodiče na ně nemohou být pyšní, když takto vyrušují.

Protože domluva nepomohla, Trump s Guilfoyleovou místo dvouhodinového sezení sál po zhruba dvaceti minutách opustili.

Deník The Guardian napsal, že otázky byly zrušeny z časových důvodů. Sám Trump mladší jako další z důvodů uvedl, že odpovědi by mohly být na sociálních sítích překrouceny, což by jeho otce poškodilo.



V knize Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us (v překladu Odjištěno: Jak levice těží z nenávisti a chce nás umlčet), která vyšla před týdnem, Trump mladší obviňuje levici z cenzury a z toho, že dusí otevřenou debatu, poznamenal portál Business Insider.+

Donalda Trumpa juniora vypískali studenti z podia: