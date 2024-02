KOMENTÁŘ: Trump a Biden. Kandidáty na nejmocnějšího muže světa nikdo nechce

Donald Trump a jeho MAGA hnutí (Make America Great Again) jsou často vnímáni jako symbol úpadku americké demokracie. Není se čemu divit. Trump je politikem, jehož instinkty jsou vedeny patologickým narcismem a jeho stoupenci jsou ochotni překroutit jakoukoliv realitu, i kdyby to znamenalo zničení demokratické soutěže (viz útok na Kongres z ledna 2021). Američtí demokraté mají tentokrát důvod používat otřepanou frázi každých voleb, že ta listopadová bude jednou z nejdůležitějších, kterou Američané ve svých životech učiní.

Kdyby se Trump a Biden ucházeli o post vedoucího lokální prodejny Fordu, nepřešli by první kolo.