Trump už sesazen nebude. Jeho hnutí ale neskončí, říká velvyslanec Kmoníček

Aktuálně jsou ulice hlavního města USA Washingtonu, D. C., výrazně klidnější než ve středu. „Situace se výrazně uklidnila. Je tu mnohem větší přítomnost policejních jednotek. Ty se po včerejšku poučily a demonstrují připravenost,“ popsal Kmoníček.

Právě policisté, kteří dav podcenili, nesou podle českého velvyslance v USA vinu na tom, že se demonstrace příznivců Donalda Trumpa zvrhla v násilnosti, při nichž se protestující dostali do budovy Kapitolu, kde také rabovali.



„Bylo to nezvládnuté z pohledu policejní logistiky,“ řekl velvyslanec s tím, že se neočekávalo, že nejhlasitější část Trumpových příznivců, která je dle jeho slov poměrně extremistická, přemůže ochranku a policii v Kapitolu.

Končícímu americkému prezidentovi se podle Kmoníčka sice podařilo prosadit USA v zahraničních médiích jako nejviditelnější zemi, ale ne příliš hezkým způsobem. „Ta společnost je tak rozdělená, jak volby ukázaly. I když definitivně, v oblasti politických možností, skončila Trumpova administrativa, neskončí tím Trumpovo hnutí,“ doplnil Kmoníček.



Biden bude pod tlakem levice, myslí si Kmoníček

Demokraté kromě prezidentských voleb zvítězili i v těch senátních. Díky zisku dvou křesel z Georgie se vyrovná počet demokratů a republikánů v Senátu, přičemž 101. hlas dostává viceprezident. Tuto funkci bude již od 20. ledna vykonávat Bidenova demokratická sekundantka Kamala Harrisová.

Podle Kmoníčka však není Bidenova pozice nijak záviděníhodná. Nastupujícího prezidenta totiž popsal jako typického středového demokrata, který nyní bude pod tlakem levicové části Demokratické strany. „Biden tak nebude mít možnost říkat: ‚Já bych to udělal, ale republikáni mi to zarazili.’ Teď je obnaženější té své revolučnější základně,“ vysvětlil Kmoníček.

Český velvyslanec si zároveň nemyslí, že by se v USA uplatnil 25. dodatek ústavy. Podle ní by viceprezident, kterým je nyní Mike Pence, mohl převzít Trumpovy pravomoce, ale pouze v případě, že by souhlasilo osm z 15 ministrů prezidentovy administrativy. Kmoníček však říká, že tento krok, ke kterému nyní vyzývají demokraté, je pouze symbolický a vzhledem k tomu, že za 13 dní Trumpovi končí mandát, se asi ani nedá stihnout.

Trump neodejde na odpočinek, říká historik

Že k aplikaci 25. dodatku nedojde, soudí i historik Jan Koura. Stejně tak podle něj nedopadne ani možnost takzvaného impeachmentu, což je další nástroj pro odstranění prezidenta z funkce. „Je to opět proces odvolání daný ústavou. Zatím proběhl pouze třikrát: u Trumpa, Andrewa Johnsona a Billa Clintona,“ zmínil Koura s tím, že Trump již jeden impeachment vyhrál a podobně dopadli i Johnson s Clintonem.

I Koura předpokládá, že Trump bude stále výrazně promlouvat do veřejného dění. „Těžko předpokládat, že by odešel do důchodu. Pokud by se znovu zapojoval do politiky nebo by znovu kandidoval, bylo by to bezprecedentní, protože američtí prezidenti běžně chodí na odpočinek,“ řekl historik.

Podle něj tak bude Trump i nadále rozdmýchávat pochybnosti ohledně nedávných prezidentských voleb, o nichž prohlašuje, že je Biden nevyhrál, protože byly ovlivněny podvody. „Cítí obrovskou sílu a nebude se jí chtít vzdát. Bude rozdmýchávat pochybnosti o volbách a bude pokračovat v hnutí trumpismu,“ dodal Koura.

Historik v pořadu dodal, že část Trumpových příznivců, stejně jako končící prezident, ani nadále nebude uznávat výsledky voleb. Podle Koury je tak velmi pravděpodobné, že znovu dojde k demonstracím, které přerostou v násilí.

Stoupenci Donalda Trumpa vtrhli do budovy Kapitolu: