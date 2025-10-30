Trump nařídil Pentagonu obnovení testů jaderných zbraní. Máme jich nejvíc, míní

  7:21
Americký prezident Donald Trump nařídil ministerstvu obrany USA, aby okamžitě obnovilo testy amerických jaderných zbraní stejně, jako to činí ostatní jaderné mocnosti. Trump to ve čtvrtek oznámil na své sociální síti krátce před setkáním se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji.
Prezident Spojených států Donald Trump v Bílém domě (8. října 2025)

Prezident Spojených států Donald Trump v Bílém domě (8. října 2025)

„Kvůli programům (jaderných) testů jiných zemí jsem dal pokyn ministerstvu války, aby začalo na stejném základě testovat naše jaderné zbraně. Tento proces bude zahájen okamžitě,“ uvedl Trump v příspěvku na své síti Truth Social s odkazem na jím zavedený alternativní název Pentagonu.

Trump a Si jednali v Jižní Koreji o obchodní dohodě. Schůzka netrvala ani dvě hodiny

Trump také připomněl, že Spojené státy vlastní více jaderných zbraní než „kterákoli jiná země“. „Rusko je druhé a Čína je s odstupem třetí, ale do pěti let nás dožene,“ poznamenal Trump.

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo další zbraň s jaderným pohonem zvanou Poseidon. Agentury tuto zbraň označily za křížence torpéda a podvodního dronu. Zbraň je podle vojenských analytiků schopna nést jadernou hlavici, jejíž podvodní výbuch u pobřeží má vyvolat radioaktivní cunami.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

The United States has more Nuclear Weapons than any other country. This was accomplished, including a complete update and renovation of existing weapons, during my First Term in office. Because of the tremendous destructive power, I HATED to do it, but had no choice! Russia is second, and China is a distant third, but will be even within 5 years. Because of other countries testing programs, I have instructed the Department of War to start testing our Nuclear Weapons on an equal basis. That process will begin immediately. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP

30. října 2025 v 1:04, příspěvek archivován: 30. října 2025 v 6:48

V neděli Kreml oznámil, že Moskva úspěšně otestovala novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a s jaderným pohonem označovanou Burevestnik (Buřňák), která je také schopna nést jadernou hlavici.

Spojené státy naposledy otestovaly jadernou zbraň v roce 1992, poznamenala agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

