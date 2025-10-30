Trump nařídil Pentagonu obnovení testů jaderných zbraní. Máme jich nejvíc, míní

„Kvůli programům (jaderných) testů jiných zemí jsem dal pokyn ministerstvu války, aby začalo na stejném základě testovat naše jaderné zbraně. Tento proces bude zahájen okamžitě,“ uvedl Trump v příspěvku na své síti Truth Social s odkazem na jím zavedený alternativní název Pentagonu.
|
Trump a Si jednali v Jižní Koreji o obchodní dohodě. Schůzka netrvala ani dvě hodiny
Trump také připomněl, že Spojené státy vlastní více jaderných zbraní než „kterákoli jiná země“. „Rusko je druhé a Čína je s odstupem třetí, ale do pěti let nás dožene,“ poznamenal Trump.
Ruský prezident Vladimir Putin ve středu prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo další zbraň s jaderným pohonem zvanou Poseidon. Agentury tuto zbraň označily za křížence torpéda a podvodního dronu. Zbraň je podle vojenských analytiků schopna nést jadernou hlavici, jejíž podvodní výbuch u pobřeží má vyvolat radioaktivní cunami.
V neděli Kreml oznámil, že Moskva úspěšně otestovala novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a s jaderným pohonem označovanou Burevestnik (Buřňák), která je také schopna nést jadernou hlavici.
Spojené státy naposledy otestovaly jadernou zbraň v roce 1992, poznamenala agentura Reuters.